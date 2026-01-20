Roma, tu non sarai più sola: anche il City di Guardiola si fa umiliare dal Bodö Glimt (3-1)

Roma, tu non sarai più sola: anche il City di Guardiola perde col Bodö Glimt (3-1).

La Roma di Mourinho perse 6-1 in Norvegia e fu uno sconquasso mediatico e calcistico. Sul campo del Bodö perde anche l’ex invincibile armata di Pep Guardiola. Il City viene sconfitto 3-1. Risultato a dir poco clamoroso. Il City è andato sotto addirittura 3-0 prima del gol di Cherki al 60esimo. Subito dopo, però, il Manchester è rimasto in dieci per la doppia ammonizione (e quindi espulsione) di Rodri. Per i norvegesi hanno segnato Høgh (due gol) e poi Hauge. Lo scorso anno il Glimt aveva eliminato la Lazio ai rigori ai quarti di finale dell’Europa League. La Juventus ha invece vinto quest’anno in Champions in casa dei norvegesi.

Sconfitta che potrebbe compromettere l’ingresso del City tra le prime otto.

Scrive il Telegraph: Manchester City horror show, gli uomini di Guardiola umiliati dal Bodö Glimt:

Il Manchester City si è schiantato in una caotica sconfitta in Norvegia appena tre giorni dopo essere stato spazzato via dai rivali del Manchester United. Probabilmente non ci sono stati due risultati consecutivi più miseri durante i quasi dieci anni di Guardiola al City.

Rodri è stato espulso per aver subito due ammonizioni nel giro di 54 secondi (nella ripresa), il centrocampista spagnolo è l’ombra del giocatore che fu prima della rottura del crociato anteriore. Il City ha perso undici giocatori tra infortuni, squalifiche ma né le assenze né il campo artificiale e le condizioni climatiche possono giustificare la loro prestazione.

Per il Bodo è stata la prima vittoria in Champions League nella notte più famosa della storia del club norvegese.

Scrive il Guardian:

I giocatori del Bodö Glimt formano una linea e si uniscono per condividere gli applausi dei 12mila tifosi, 12mila privilegiati che hanno assistito alla prestigiosa vittoria. Sono stati eccezionali contro il Manchester City. Un rapido riassunto: Kasper Hogh ha segnato due gol in tre minuti mentre Jens Hauge ha spianato la strada con un tiro imparabile dalla distanza. La sconfitta mette in pericolo la possibilità di finire lascia tra le prime otto in pericolo, mentre i norvegesi del Bodö Glimt salgono al 26esimo posto in classifica (si qualificano per i play-off dalla nona posizione alla 24esima).