Gutierrez: “Mai avevo giocato a destra, sono più difensivo di Politano, ma penso che posso farlo anch’io”

In conferenza: "Per me è un gol che mi dà fiducia per continuare a lavorare come sto facendo dal primo giorno"

L’esterno del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Napoli-Fiorentina 2-1, Gutierrez in conferenza

Ti piace di giocare a destra?

“Mai avevo giocato a destra, ma adesso ci sto giocando e devo essere sempre pronto perché siamo pochi giocatori, dobbiamo essere tutti pronti“.

L’emozione del tuo primo gol in maglia azzurra:

“Per me è un gol che mi dà fiducia per continuare a lavorare come sto facendo dal primo giorno. Per me è molto importante fare un gol per questa maglia, per come si vive il calcio qua“.

Pensi di poter crescere giocando a destra?

“Penso di sì, posso giocare a destra, ho la possibilità di entrare dentro per il cross. Sono più difensivo di Politano che stava facendo l’ala destra, ma penso che posso farlo anch’io. La polivalenza è un aspetto importante del calcio e devo lavorare per giocare sia a sinistra che a destra“.

Come procede il tuo inserimento in squadra?

“Prima di tutto, questa vittoria era per Di Lorenzo che per noi è un grande capitano, un punto di riferimento per tutta la squadra, è una grande persona e ci dispiace che si sia fatto male. Speriamo non sia grave. Quando sono arrivato ho trovato una squadra affettuosa e per questo sono molto felice, sto davvero bene a Napoli“.