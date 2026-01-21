Gli ultras in giro per l’Europa non li vuole più nessuno: per la Faz oggi tutti imitano il Napoli

"Tutto cominciò con Napoli-Glasgow senza scozzesi, poi è toccato all'Eintracht. L'approccio del Napoli e delle autorità italiane è imitato in tutta Europa. Ma in 14 casi su 17 sono le autorità italiane e francesi a vietare ai tifosi ospiti di recarsi allo stadio"

Gli ultras, in giro per l’Europa, non li vuole più nessuno. Una tendenza che secondo la Faz “è iniziata a Napoli” – con il divieto di trasferta per i tifosi dei Rangers e poi dell’Eintracht – e che “sta prendendo piede anche a Belgrado, Parigi e Deventer: prefetti e capi della polizia stanno mettendo fine alla libertà di movimento nelle competizioni europee. E come stanno reagendo la Uefa e i club?”, si chiede il giornale tedesco.

“I tifosi di calcio in trasferta si trovano ad affrontare restrizioni sempre più frequenti e talvolta severe nelle partite in trasferta delle competizioni europee”. La Faz snocciola vari esempi: dai i tifosi dello Stoccarda a Belgrado, ai tifosi del Bayern Monaco a Parigi. “Nel frattempo, l’Eintracht Francoforte e altri undici club erano già stati soggetti a divieti ufficiali di ingresso per le partite in trasferta delle competizioni europee negli ultimi tre anni”.

L’associazione di difesa dei tifosi Football Supporters Europe ha dichiarato che “le massicce restrizioni alla libertà di movimento dei tifosi e la violenza della polizia si inseriscono in una serie di incidenti simili” in tutta Europa. “Le cattive idee si diffondono rapidamente nel mondo del calcio “, ha dichiarato il suo direttore, Ronan Evain, al programma sportivo tedesco “Sportschau”. I divieti di viaggio sono semplicemente “soluzioni facili a problemi complicati” e quindi “attraenti per alcuni”, soprattutto in un momento in cui molti paesi europei stanno soccombendo al populismo”.

“Chiunque voglia tornare alle origini dell’attuale tendenza si ritrova in una buia sera d’autunno a Napoli: 39.835 persone hanno assistito alla vittoria del Napoli sui Glasgow Rangers per 3-0 nell’ottobre 2022. Tra loro, però, non c’era nessun tifoso scozzese. Il prefetto di Napoli aveva deciso di vietare l’accesso dei tifosi ospiti allo stadio Diego Armando Maradona. La decisione non aveva quasi colpito nessuno in Germania. Solo pochi mesi dopo, quando l’Eintracht Francoforte giocò gli ottavi di finale di Champions League a Napoli, la questione prese piede. Anche ai tifosi dell’Eintracht Francoforte non è stato permesso di recarsi alla partita: ancora una volta, il Prefetto Michele di Bari aveva deciso così. Tuttavia, prima della partita si sono verificati violenti scontri tra i tifosi dell’Eintracht in città”.

“L’approccio del Napoli è stato imitato in tutta Europa. Dalla fine del 2022, i tifosi ospiti sono stati squalificati 17 volte dalle autorità locali. Tra questi c’erano i soliti noti, club i cui tifosi sono ripetutamente finiti sui giornali in passato e nel presente per violenze e disordini: Feyenoord Rotterdam, Lazio Roma, Stella Rossa Belgrado, Paok Salonicco e, due volte, Eintracht Francoforte.

“La verità è che nessun politico o funzionario locale prenderebbe mai in considerazione l’idea di bandire i tifosi di Friburgo, Magonza o Heidenheim dalla città e dal suo stadio. Sono stati i tifosi dell’Eintracht Francoforte a vandalizzare i bar e a incendiare le auto nel centro di Napoli, per poi distruggere i bagni dello stadio del Barcellona; sono stati i tifosi del Feyenoord a distruggere una fontana storica in Piazza di Spagna a Roma. Probabilmente è per questo che le autorità locali di questi club hanno detto: non con noi. Non possiamo restare a guardare un’orda di tifosi stranieri che seminano il caos in città”.

“Un’analisi più attenta delle partite giocate senza tifosi ospiti rivela un dato sorprendente: in 14 casi su 17, sono state le autorità italiane e francesi a vietare ai tifosi ospiti di recarsi allo stadio. Non è una coincidenza, poiché i divieti imposti dalle autorità locali sono consolidati in questi Paesi. Ad esempio, la giurisprudenza italiana dimostra da anni che sia i club nazionali che quelli stranieri non hanno praticamente alcun ricorso contro le ordinanze emesse dai prefetti locali in merito alle partite in trasferta. Già nel 1989, fu promulgata una “legge sugli stadi” per contrastare la violenza dei tifosi, nonché le speculazioni sui prezzi dei biglietti e dei parcheggi da parte di gruppi ultras legati alla mafia. Da allora, una delle sanzioni più diffuse è il famigerato Daspo, il divieto per singoli e gruppi di entrare e avvicinarsi agli eventi sportivi”.

“Persino l’esclusione preventiva dei tifosi ospiti, metodo scelto dai prefetti in centinaia di partite ad alto rischio nei campionati professionistici italiani, è difficilmente messa in discussione nel dibattito pubblico o legale in Italia. Nessuno ha ancora proposto una proposta migliore per contrastare il problema sistemico della violenza e dell’infiltrazione della criminalità organizzata nei gruppi ultras più importanti. E poiché la maggior parte dei club ha problemi simili con le frange più estreme della propria scena ultras, praticamente ogni club prima o poi si troverà ad affrontare un divieto di accesso per i tifosi in trasferta”.

Dalla seconda partita contro il Napoli, l’Eintracht Francoforte è in trattative con la Uefa per modificare il regolamento. Il club ha diverse proposte: o la partita si gioca in un campo diverso e neutrale, o addirittura senza spettatori. La terza proposta: la squadra di casa, in questo caso il Napoli, non riceve alcun introito dalla Uefa per una partita del genere.