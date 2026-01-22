Gli ex giocatori-commentatori lucrano sulla crisi del Manchester United (Times)

"I vari Neville e compagni sono ipocriti: criticano ma poi loro che risultato hanno raggiunto da quando hanno smesso di giocare?"

Gli ex campioni del Manchester United che da opinionisti imperversano ovunque parlando male della loro ex squadra sono diventati un fenomeno da analisi, sulla stampa inglese. Ci torna su anche il Times. “Un club di alto livello (non ridete, sto parlando del Manchester United) – scrive Matthew Syed – dovrebbe essere in grado di gestire le critiche, le critiche, le frecciatine occasionali o meno occasionali”. Invece il Manchester United sembra diventato “come lo psicodramma del partito conservatore dopo l’addio di “Big Maggie” (Margaret Thatcher, ndr).

Nicky Butt e Paul Scholes hanno The Good, The Bad & The Football, Rio Ferdinand ha Rio Presents, Wayne Rooney ha The Wayne Rooney Show, Gary Neville ha The Gary Neville Podcast, e così via. “E le loro critiche sono incessanti. Roy Keane ha definito i giocatori “bluffatori” e “vergognosi”. Neville ha risposto con “piagnucoloni… un disastro”. Ferdinand ha detto: “Non riconosco questa squadra”. “Imbarazzante”. “Calcio kamikaze”. Keane (di nuovo) ha detto: “Togliete a Bruno Fernandes la fascia di capitano”. E queste frecciate sono solo la punta dell’iceberg, con Rooney e gli altri che hanno dato il loro contributo”.

“Ciò che sembra chiaro è che questa provocazione ha contagiato giocatori e allenatori”. “Non c’è qualcosa di un po’ indecoroso in questa corsa sfrenata da avvoltoi? Per cominciare, guardate cosa è successo quando questi ex giocatori si sono cimentati nella gestione di un club invece di limitarsi a criticarlo. Forse ricorderete che quando Neville è diventato allenatore del Valencia ci avevano detto che avrebbe tappato la loro difesa in difficoltà e “galvanizzato la loro ripresa”. Alla fine, è arrivato, ha visto ed è crollato come un soufflé. Alla fine, i tifosi del Valencia cantavano: “Gary, vete ya!” (“Gary, vattene!”). Che fine ha fatto la lezione difensiva che aveva promesso? Ehm… Non sono riusciti a mantenere la porta inviolata nemmeno una volta in Liga durante il suo mandato. Forse potrebbe commentare un po’ di più a riguardo?”.

“Poi c’è il sentore di ipocrisia. La maggior parte di questi ex giocatori si presenta come United in tutto e per tutto, rossi finché non siamo morti, ecc. Questo li aiuta a raggiungere – e monetizzare – la vasta tifoseria dello United, mentre brandiscono allegramente il coltello, sapendo che la trama della guerra civile funzionerà meglio tramite gli algoritmi dei social media”.

“Nel caso dello United, il problema è che non è solo Ferguson a gettare un’ombra, ma metà dei giocatori che ha allenato. E non solo gettare un’ombra, ma renderla ancora più cupa con commenti incessanti e critiche sempre più acute, pensate per risuonare il più possibile algoritmicamente attraverso l’ecosistema digitale”.

“Come minimo, non potrebbero smetterla di fingere di andare in onda con riluttanza per un senso di dovere civico nei confronti del loro ex club ed essere onesti sulle loro vere motivazioni? Chiamatemi cinico, ma credo che possiate riassumere tutto in una sola parola: clic”.