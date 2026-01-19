Gli ex giocatori del Manchester United che ne parlano male del club in tv sono diventati un problema

Ne scrivono il New York Times e il Telegraph: Neville, Scholes, Butt, Rooney, Keane e Ferdinand imperversano tra tv e podcast. E più esagerano, più dettano l'agenda, innescando un loop tossico

Nella crisi ormai sistemica del Manchester United, gli ex giocatori dello United che ne parlano male in tv sono diventati un fenomeno a parte. Anzi: come scrive il New York Times sono diventati un problema a sé. Raddoppia il concetto anche il Telegraph, perché è una cosa che hanno notato in tanti, i tifosi soprattutto. Il concetto è che – riassumendo – hanno rotto.

“Gary Neville è la figura dominante – scrive il Nyt – Paul Scholes e Matt Butt hanno collaborato per il podcast The Good, The Bad & The Football, dove quest’ultimo ha affrontato il problema delle critiche degli esperti; Wayne Rooney imperversa sulla Bbc; Rio Ferdinand ha le sue masse sui social media, oltre a molti altri. E’ esattamente questo che è diventato: un problema”.

“L’ironia è che, in un’altra epoca, era fonte di irritazione all’Old Trafford la presenza di così tanti ex giocatori del Liverpool negli studi televisivi. Alan Hansen e Mark Lawrenson erano allora gli analisti fissi di Match of the Day. Lo United, al contrario, si lamentava spesso di sentirsi sottorappresentato. Non ora. In questa era diversificata dei media digitali. Tutti hanno opinioni forti e, con l’eccezione forse di Rooney, tutti hanno la capacità di esprimerle con eloquenza. Scholes e Butt borbottano sui vecchi tempi come una versione mancuniana di Statler e Waldorf dei Muppet, inveendo contro la squadra dai loro posti. E non abbiamo nemmeno menzionato tutte le volte in cui piccole nuvole di fumo nero tossico sembrano uscire dalle orecchie di Roy Keane”.

An che perché “tutto ciò che dicono viene riprodotto in loop e trasformato in titoli, da pubblicare su vari siti web. Più forte diventa, più risalto riceve. Questo, a sua volta, detta l’agenda delle notizie e quando i risultati di United sono scarsi, come spesso accade, aumenta la pressione su tutti”.

“Ignora il rumore”, è il gergo degli allenatori moderni. È più facile a dirsi che a farsi, in questo caso particolare, quando così tanti ex giocatori – in molti casi i campioni dell’Old Trafford – stanno dando una lezione collettiva al club e la notizia è diventata virale sui social media”.

Il Nyt fa anche anche autocritica: “Non significa che chi parla abbia detto qualcosa di sbagliato e la controargomentazione, forse, potrebbe essere che noi, i media, dobbiamo riconoscere la nostra parte. Dopotutto, non c’è niente di più noioso che sentire la stessa vecchia domanda nelle interviste post-partita: “Gary Neville ha appena detto a Sky che…”.

Scrive il Telegraph: “Il confine tra un tizio di mezza età di 606 anni, furioso e con addosso una maglietta replica, che ha fatto del tifo per la sua squadra di calcio “Big Six” la sua unica personalità, e gli ex giocatori che si presentano per parlare delle loro ex squadre in difficoltà, si assottiglia di fine settimana in settimana. E lo United è in assoluto il peggiore”.

“Scholes e Butt hanno fatto scalpore di recente quando hanno preso in giro il difensore centrale Lisandro Martínez nel podcast che realizzano con il comico Paddy McGuinness. Il podcast si intitola “The Good, The Bad and The Football” ed è intelligente e sofisticato come suggerisce il titolo. McGuinness è il cervello della squadra, se riuscite a immaginarlo, e c’è qualcosa di particolarmente poco edificante in Scholes, che non aveva alcun interesse per i media quando giocava, e ora si reinventa come un chiacchierone a pagamento per prendere in giro la squadra attuale”.

“Neville, alcuni pezzi grossi di Sky e il comico Michael McIntyre hanno formato una società a responsabilità limitata/alleanza scellerata chiamata Fanalysis, che offrirà un’app per i tifosi di calcio per “parlare a vanvera” e “generare” “contenuti” per Sky nel processo. Valutare i giocatori, criticare l’allenatore, criticare le inclinazioni dell’arbitro, dire la propria. Fornirà anche a Sky lavoro non retribuito sotto forma di tifosi che si presenteranno sulle piattaforme Sky per offrire la prospettiva del tifoso: cioè faziosa, monocratica e con diversi livelli di coerenza e accuratezza. Direi “abbiamo già i nostri amici e andiamo al pub per questo”, ma, sempre più spesso, abbiamo già la squadra del Manchester United del 1999. I giocatori leggendari di un tempo chiedono cifre esorbitanti per via della loro autorità personale. Parte di questo è il “già visto e vissuto” e le credenziali non possono essere contraddette, ma l’autorità fa anche appello al giudizio, al contesto e all’obiettività. Allora perché scendere dal Monte Olimpo solo per rotolarsi nella sporcizia con i comuni mortali?”.