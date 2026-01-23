Juventus-Napoli si avvicina: gli azzurri hanno vinto 3 degli ultimi 4 incontri e tutti per 2 a 1 (Tuttosport)

L' 1-1 è invece il risultato che si è verificato più spesso: è stato infatti il finale di ben 22 incontri. Il Napoli, in Serie A, è reduce dalla vittoria sul Sassuolo ma ha l'infermeria piena

Juventus-Napoli (domenica alle 18:00) si avvicina e Tuttosport fornisce qualche statistica stuzzicante.

Juventus-Napoli, i precedenti

Si legge su Tuttosport:

Domenica alle 18, allo Stadium, va in scena Juventus-Napoli, con le due squadre separate da appena quattro punti in classifica. I bianconeri – unica squadra imbattuta in casa in campionato sono chiamati a reagire dopo la sconfitta di Cagliari, che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi. Il precedente ko risaliva proprio alla gara d’andata contro i partenopei, terminata 2-1.

Gli azzurri arrivano dal successo sul Sassuolo, che ha messo fine a una striscia di tre pareggi consecutivi, ma devono fare i conti con un’infermeria sempre più affollata: alla lista dei lungodegenti De Bruyne, Lukaku, Meret, Anguissa e Gilmour si sono aggiunti anche Rrahmani e Politano. Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Napoli ha vinto tre degli ultimi quattro incontri, curiosamente tutti con il punteggio di 2-1. L’ 1-1 è invece il risultato che si è verificato il maggior numero di volte: è stato infatti il finale di ben 22 incontri e il più recente risale al gennaio 2022, con le reti di Mertens da un lato e Chiesa dall’altro.

Spalletti vs Conte

La sfida dello Stadium sarà anche il confronto tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, due allenatori che hanno segnato la storia recente del Napoli. L’impatto del tecnico toscano dal suo arrivo alla Juventus è stato positivo: dalla nomina del 30 ottobre ha conquistato 24 punti; meglio hanno fatto in Serie A soltanto Inter (31) e Milan (28). Il Napoli di Conte, invece, viaggia con sette punti in meno della scorsa stagione.