Giovane al Napoli, arriva la fumata bianca: prestito di 2 milioni più obbligo di riscatto a 20 milioni
Tuttomercatoweb: sarà un trasferimento a titolo definitivo. Un blitz che ha anticipato le avversarie, in particolare la Lazio. Schira: nei 20 milioni, bonus inclusi.
E’ praticamente fatta per Giovane del Verona al Napoli. In serata gli azzurri hanno tenuto colloqui con il club veneto, visto che con il giocatore avevano già un accordo per un contratto fino al 2030.
Giovane al Napoli, la situazione
Come riportato da Tuttomercatoweb:
Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per l’arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. Sarà un trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni di euro, più bonus per arrivare fino a 20. Un blitz che ha anticipato le avversarie, in particolare la Lazio.
Anche Nicolò Schira, su X, conferma la trattativa per il giocatore: 20 milioni, bonus inclusi.
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 22, 2026