Gasperini vince senza centravanti, la Roma batte 2-0 il Sassuolo ed è momentaneamente terza
Scavalca il Napoli (che ha però due partite in meno). Gol e assist per Soulé che aveva conquistato anche un rigore (revocato per fuorigioco).
La Roma vince 2-0 contro il Sassuolo e si piazza momentaneamente al terzo posto in classifica, a 39 punti, scavalcando il Napoli (che ha però due partite in meno). In gol Kone e Soulé.
Il match tra Roma e Sassuolo deciso da Kone e Soulé
Primo tempo senza particolari emozioni, entrambe le squadre cercano di imporsi ma senza troppi pericoli da una parte e dall’altra. Sul finale del primo tempo la Roma è stata costretta a sostituire Evan Ferguson con Stephan El Shaarawy; infortunio alla schiena per l’attaccante irlandese.
Al 52esimo Tsimikas si divora il gol dell’uno a zero dopo una respinta di Muric; il terzino greco spedisce il pallone alto. Pochi minuti più tardi, al 59esimo, viene assegnato un calcio di rigore alla Roma per un fallo proprio del portiere Muric del Sassuolo su Soulé, ma il penalty viene poi revocato per fuorigioco dell’argentino.
Al 76esimo i giallorossi passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Manu Kone su cross di Matias Soulé. L’argentino ex Juventus mette a segno il 2-0 due minuti più tardi dopo una giocata collettiva della Roma e la finta di El Shaarawy, che lascia a Soulé il tiro a tu per tu col portiere. Proprio l’italo-egiziano, nei minuti finali, segna il 3-0, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Rensch, che gli aveva fatto l’assist.