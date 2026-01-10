Home » Il Campo

Ferguson, è bastato che fosse accostato al Napoli e si è fatto male

Ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma-Sassuolo dopo una botta alla schiena. Nelle ultime ore, è stato accostato al Napoli. Gasperini non lo vuole

Dovbyk Ferguson Roma-Genoa

As Roma 31/07/2025 - amichevole / Roma-Cannes / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Evan Ferguson

Roma in emergenza in attacco. Dopo l’infortunio al tendine di Dovbyk, Evan Ferguson ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma-Sassuolo per infortunio. Al suo posto è entrato El Shaarawy.

Infortunio per Ferguson

L’attaccante irlandese ha preso una botta alla schiena; i medici sono intervenuti per la seconda volta su di lui, che già all’inizio del match aveva rimediato lo stesso infortunio, ma aveva deciso di continuare a giocare. Evidentemente, stavolta non ce l’ha fatta ed è uscito dal campo dolorante e toccandosi il fondoschiena.

A Dazn hanno dichiarato che Gasperini stava già pensando di sostituirlo all’intervallo, poiché non gli stava piacendo la sua prestazione.

Nelle ultime ore, Ferguson è stato accostato al Napoli per occupare il posto di Lorenzo Lucca, che potrebbe essere ceduto.

