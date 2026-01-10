Ferguson, è bastato che fosse accostato al Napoli e si è fatto male

Ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma-Sassuolo dopo una botta alla schiena. Nelle ultime ore, è stato accostato al Napoli. Gasperini non lo vuole

Roma in emergenza in attacco. Dopo l’infortunio al tendine di Dovbyk, Evan Ferguson ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma-Sassuolo per infortunio. Al suo posto è entrato El Shaarawy.

Infortunio per Ferguson

L’attaccante irlandese ha preso una botta alla schiena; i medici sono intervenuti per la seconda volta su di lui, che già all’inizio del match aveva rimediato lo stesso infortunio, ma aveva deciso di continuare a giocare. Evidentemente, stavolta non ce l’ha fatta ed è uscito dal campo dolorante e toccandosi il fondoschiena.

A Dazn hanno dichiarato che Gasperini stava già pensando di sostituirlo all’intervallo, poiché non gli stava piacendo la sua prestazione.

Nelle ultime ore, Ferguson è stato accostato al Napoli per occupare il posto di Lorenzo Lucca, che potrebbe essere ceduto.