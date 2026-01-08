Gabri Veiga è tornato in Europa (al Porto) con i soldi arabi e ora può di nuovo attirare l’attenzione delle big

As: per Farioli, è uno degli uomini chiave della squadra; 4 gol e 6 assist finora. Ha ancora 23 anni e una clausola da 65 milioni nel suo contratto. Nel 2023 stava venendo a Napoli.

Gabri Veiga si sta rimettendo in mostra con il Porto, dopo aver rifiutato l’offerta del Napoli nell’estate 2023 ed essere approdato all’Al Ahli.

Gabri Veiga sta di nuovo attirando attenzione

As scrive:

Il centrocampista galiziano ha trascorso due anni lontano dai riflettori, in Arabia Saudita, ma ora è tornato ad essere uno dei giocatori più promettenti in Europa. Quando è partito per l’Arabia Saudita, gli sono piovute addosso critiche per aver scelto un’offerta economica esorbitante davanti a un’ottima squadra europea (il Napoli). Ma a quel tempo avevo solo 21 anni. Quella fase è passata rapidamente, Gabri Veiga ha guadagnato più soldi di quanti ne avrebbe diritto per la sua breve carriera, e ora è tornato ad essere uno dei giocatori più promettenti in Europa. Un colpo da maestro.

Lui stesso era consapevole che quest’estate stava ricominciando da zero. Ha dovuto replicare le grandi prestazioni mostrate al Celta. Solo nei numeri, ha segnato 11 gol e fornito 4 assist nel 2022-23. Al Porto ha ora 4 gol e 6 assist, partecipando a un gol ogni 105 minuti. E’ uno degli uomini chiave per Farioli. Con l’allenatore italiano gioca in un centrocampo a tre, di solito con Varela e Froholdt. Ha fatto un passo indietro nella sua carriera a livello sportivo, ma ora sta di nuovo andando avanti. E ha solo 23 anni. Il Porto lo ha ingaggiato per 15 milioni di euro e hanno accettato una clausola rescissoria di 65 milioni di euro. Una cifra più che conveniente per una big in futuro.