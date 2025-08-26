Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Gabri Veiga è l’esempio che la Saudi Pro League ora vuole anche valorizzare i suoi giocatori (L’Equipe)

E' tornato in Europa dopo due anni all'Al Ahli. Ora non si punta più solo sui veterani: Retegui, Theo e Nunez hanno scelto l'Arabia nonostante tra un anno ci sia il Mondiale.

Se dapprima il calciomercato d’Arabia ha cercato di strappare ai vari club i loro veterani più preziosi, ora in Medio Oriente stanno pian piano rinnovando la strategia, puntando su giovani talenti. Non solo. Stanno anche cercando di valorizzare i propri calciatori, come è successo con Gabri Veiga.

Gabri Veiga è l’esempio del nuovo corso che sta prendendo la Saudi Pro League

L’Equipe scrive:

Non molto tempo fa, giovani promettenti della Ligue 1 come Nathan Zézé, Saïmon Bouabré o Amadou Koné avrebbero potuto benissimo firmare per il Lione o il Marsiglia e fare un salto di qualità per le loro carriere. Qualche stagione dopo, hanno preferito firmare con il Neom, club molto ricco e neo promosso in Saudi Pro League. Se la strategia araba è rimasta la stessa, ingaggiare dai top campionati europea, ora arrivano giocatori molto giovani. «Oltre a reclutare giocatori esperti, ora sono interessati a giocatori provenienti dalle giovanili. Lo abbiamo visto chiaramente con con il Neom», ha commentato il difensore ex Monaco Marcel Tisserand. L’acquisizione di giocatori di livello mondiale è stata una prima strategia che ha funzionato per mettere il Paese nella mappa calcistica; tuttavia, l’Arabia sta attualmente riducendo molti dei suoi investimenti per motivi finanziari e c’è anche lo sport di mezzo. Alcuni club con budget molto modesti si trovano in difficoltà. Solo sei club hanno finanze illimitate: Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr, Neom e Al-Qadsiah.

Questi sei club stanno ingaggiando giocatori anche dalle più grandi squadre europee. Enzo Millot simboleggia questa evoluzione: era vicino all’Atletico Madrid e ha scelto l’Al-Ahli. A un anno di distanza da un potenziale Mondiale con la Nazionale italiana, Mateo Retegui (26 anni), capocannoniere della Serie A la scorsa stagione, ha sposato il progetto Al-Qadsiah, ricchissimo club situato a Khobar, sulle rive del Golfo Persico. Il terzino sinistro francese Theo Hernandez (27 anni) ha optato per il progetto Al-Hilal ed è stato rapidamente raggiunto dall’uruguaiano Darwin Nunez (26 anni), arrivato dal Liverpool. L’Al-Nassr ha convinto il portoghese Joao Felix (25 anni) e il francese Kingsley Coman (29 anni) a salire sul loro carro. Ora la Saudi Pro League, al di là della competitività, vuole anche mostrarsi capace di valorizzare i giocatori. Il recente ritorno di Gabri Veiga (23 anni) in Europa, al Porto, lo dimostra: un simbolo, perché fino ad allora, i rimpatri riguardavano solo giocatori che non erano riusciti ad integrarsi.

