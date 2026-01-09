Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio
Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile scambio tra l'attaccante ucraino e Lorenzo Lucca.
Artem Dovbyk contro il Lecce ha subito un infortunio al tendine, che lo terrà lontano dal campo per un bel po’. Si complicano dunque i piani di mercato intorno all’attaccante ucraino, che non ha soddisfatto da quando arrivò alla Roma nell’estate 2024 dopo essere stato capocannoniere in Liga. Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile scambio dell’ex Girona con Lorenzo Lucca del Napoli.
Come riportato da Matteo Moretto su X:
Artem Dovbyk sarà out per infortunio per circa due mesi. Si complica un suo possibile addio dalla Roma nel corso del mese di gennaio.
Da quando è approdato in giallorosso, ha segnato 20 gol in 62 partite disputate.