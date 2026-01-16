En-Nesyri respinge il pressing dell’Everton: è stuzzicato dalla pista Napoli

Appurato che Lucca sia completamente fuori dal progetto Napoli, si rende necessario trovare un nuovo centravanti da dare ad Antonio Conte. L’ultima idea di calciomercato del Napoli porta il nome di En-Nesyri. Ne parla Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta.

Calciomercato Napoli, il punto su En-Nesyri

Si legge sulla Gazzetta:

L’ultima idea porta a Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce. Un centravanti moderno, potente, da dieci anni in Europa e desideroso di provare una nuova esperienza, possibilmente in un top club. Il Fenerbahce ha aperto alla cessione in prestito e ha anche provato a capire se ci fossero gli estremi per uno scambio con Lukaku, che però per il Napoli non è sul mercato.

En-Nesyri è un tipo particolare, consapevole delle proprie qualità. Si è formato nel sud della Spagna, tra Malaga e Siviglia, e anche per questo continua a dire di no alla Premier League. L’Everton è in pressing, ma lui non ci sente: troppo freddo in Inghilterra, e anche la città e la qualità della vita sono elementi imprescindibili per valutare il suo trasferimento. Napoli, invece, gli piace.

E così Youssef ha dato mandato ai suoi agenti di capire le reali possibilità della chiusura dell’affare, al quale comincerà a pensare soltanto da lunedì, dopo aver giocato la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Nessuna distrazione, solo il desiderio di alzare il trofeo in patria.

En-Nesyri guadagna tanto, oltre i 4 milioni netti a stagione. Non basterebbe dunque solo la cessione di Lucca (ingaggio da 2,5 milioni), servirebbe anche la partecipazione del Fenerbahce sullo stipendio. O un maxi sconto per agevolare il Napoli.