En-Nesyri, accordo vicinissimo con la Juventus (FootMercato)

Voci di mercato lo avevano accostato al Napoli, in realtà il Fenerbahçe lo aveva proposto a diversi club, ma il suo ingaggio, 8 milioni netti, era un problema

Youssef En-Nesyri è un altro nome che è ricolato per il mercato del Napoli. Avevamo scritto che il calciatore marocchino guadagnava 8 milioni netti al Fenerbahce, motivo per cui non sarebbe ami potuto approdare in azzurro. Il Fenerbahçe, per ragioni principalmente economiche, ha deciso di metterlo sul mercato: il club sta ascoltando e proponendo il giocatore a diverse società in Europa, non solo a Juventus e Napoli.

Foot Mercato conferma che avrebbe trovato un accordo con la Juve.

“Appena tornato dalla CAN con il Marocco Youssef En-Nesyri potrebbe già lasciare Istanbul. Secondo le nostre informazioni, il nazionale marocchino (92 presenze, 24 gol) ha un accordo con la Juventus, alla ricerca di un numero 9 mentre Loïs Openda e Jonathan David faticano a convincere da settembre. Il Fenerbahçe e il club torinese sono attualmente in trattative avanzate, e la fiducia ha guadagnato terreno nelle ultime ore da parte della Turchia. In questa stagione, En-Nesyri ha segnato 7 gol in 15 partite di campionato. Ne aveva registrati 20 in 34 partite la scorsa stagione”.