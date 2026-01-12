È rigore anche per il Corriere dello Sport: errore chiaro di Doveri che dice “nulla nulla“

Nemmeno il Corriere dello Sport – quotidiano a trazione Centro-Sud – ha dubbi sul calcio di rigore concesso all’Inter e che ha scatenato la reazione furiosa di Antonio Conte che ha calciato di tutto, urlato persino di più e alla fine è stato espulso e a quanto pare sarà squalificato dal giudice sportivo.

Scrive il Corsport con l’esperto Edmondo Pinna:

Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara – difficile nelle premesse – con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione.

Errore. È anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta Doveri sbaglia sul rigore: step on foot netto e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al Var non ci mette molto: Ofr, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo.