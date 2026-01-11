Inter-Napoli, Conte espulso calcia furioso un pallone urlando «vergogna, vergogna!»
Tutto dopo il rigore assegnato all'Inter. L'allenatore del Napoli ha avuto anche un durissimo faccia a faccia col quarto uomo prima di lasciare il campo.
Sul rigore assegnato all’inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è esploso.
La furia di Conte
Arriva il cartellino rosso per Antonio Conte furioso a bordo campo per l’episodio rivisto al VAR.
Come riportato da Dazn, il tecnico del Napoli ha mandato a quel paese numerose volte il direttore di gara e ha poi scagliato un pallone con forza urlando più volte «vergogna, vergogna!»
Dopo ha avuto anche un durissimo faccia a faccia col quarto uomo prima di lasciare il campo.