Inter-Napoli, Conte espulso calcia furioso un pallone urlando «vergogna, vergogna!» 

Tutto dopo il rigore assegnato all'Inter. L'allenatore del Napoli ha avuto anche un durissimo faccia a faccia col quarto uomo prima di lasciare il campo. 

Conte

Sul rigore assegnato all’inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è esploso.

La furia di Conte

Arriva il cartellino rosso per Antonio Conte furioso a bordo campo per l’episodio rivisto al VAR.

Come riportato da Dazn, il tecnico del Napoli ha mandato a quel paese numerose volte il direttore di gara e ha poi scagliato un pallone con forza urlando più volte «vergogna, vergogna!» 

Dopo ha avuto anche un durissimo faccia a faccia col quarto uomo prima di lasciare il campo.

