Vergara verso il prestito: Cagliari in vantaggio per il giovane centrocampista del Napoli (Schira)

Il futuro di Antonio Vergara si fa più concreto. Il centrocampista del Napoli ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A in vista del prossimo mercato. Dopo alcune prestazioni positive, il suo nome è tornato protagonista, soprattutto a causa delle difficoltà numeriche nel reparto azzurro. Tra le squadre interessate, il Cagliari sembrerebbe pronto a fare un passo deciso, aprendo così a una possibile svolta imminente per il giovane talento.

Vergara prepara le valigie: un club di A è in pole position

Antonio Vergara ha trovato spazio nelle ultime partite del Napoli, grazie anche alle assenze di Anguissa e De Bruyne. Conte gli ha dato minuti importanti in un momento delicato, e il giovane centrocampista classe 2003 ha risposto con carattere e determinazione.

Nonostante la fiducia, Vergara sa di aver bisogno di più continuità. Il suo obiettivo è giocare con regolarità, tanto da valutare seriamente un prestito per crescere e fare esperienza a un livello superiore.

Secondo Nicolò Schira, su Vergara si sarebbero mosse tre squadre di Serie A:

«Tra queste, il Cagliari sembra in pole position, anche grazie ai rapporti consolidati tra i due club. Il centrocampista piace per la sua duttilità e capacità di inserirsi nei meccanismi di gioco. Nella prima parte di stagione Vergara ha trovato spazio a sprazzi: la forte concorrenza interna e le scelte tecniche ne hanno limitato l’utilizzo, rendendo più concreta l’ipotesi di un prestito.

Il Napoli sta valutando con attenzione tutte le opzioni, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del giocatore senza rallentare il suo percorso. Attualmente il Cagliari rappresenta la proposta più concreta, potendo offrirgli un ruolo chiave nel proprio progetto tecnico, garantendo continuità e responsabilità, fattori che potrebbero incidere significativamente sulla decisione finale. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti».