È arrivato il momento in cui Alcaraz si trasforma negli Slam: domina De Minaur con appena il 57% di prime palle

Ha commesso anche 32 errori gratuiti. Ha vinto lo stesso: 7-5, 6-2 e 6-1 in due ore e 15 minuti. È un tennista più maturo (El Mundo)

Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali degli Australian Open dominando Alex de Miñaur in tre set, senza concedere nulla all’avversario. Lo spagnolo ha controllato il match con una concentrazione perfetta finora mai vista. Venerdì affronterà Alexander Zverev, obiettivo vincere gli Australian open. Il racconto è di El Mundo

“In ogni Grande Slam c’è un momento in cui Carlos Alcaraz si trasforma. Da lì in avanti i suoi colpi rimbombano, arriva su qualunque palla gli venga proposta. È la sua versione da leggenda. Può succedere nei quarti di finale o in semifinale, mai prima. Prima, semplicemente, si sta preparando. Da quel momento in poi, solo un avversario, Jannik Sinner, è capace di ricordargli che il dubbio esiste. Questa mutazione è arrivata oggi agli Australian Open, nei quarti di finale, contro Alex de Minaur, per la vittoria dello spagnolo per 7-5, 6-2 e 6-1 in due ore e 15 minuti”.

Non c’era avversario migliore di De Minaur per metterlo alla prova, né c’era un avversario migliore di De Minaur per dimostrarlo. Nessuno più a disagio, nessuno più faticoso. Le statistiche diranno che Alcaraz

El Mundo ricorda che Alcaraz ha vinto

in tre set con solo il 57% di prima palla, concedendo due break e dopo aver commesso 32 errori non forzati, ma qualsiasi conclusione basata su questi dati sarebbe errata. Non è stata una brutta partita per l’australiano; anzi, il contrario. (…) “Nonostante l’avversario fosse nel miglior momento della sua vita, con la fiducia necessaria e tutto il pubblico della Rod Laver Arena dalla sua parte, Alcaraz lo ha annullato e si è qualificato per le sue prime semifinali a Melbourne, dove venerdì affronterà Alexander Zverev. Sarà la riedizione del duello che lo aveva visto eliminato l’anno scorso, ma questa volta è pronto”.

Scrive ancora El Mundo:

“In nessun momento il numero uno ha vacillato, eppure avrebbe potuto farlo. Nel primo set, ogni volta che De Minaur arrivava su una palla ormai persa, ogni volta che rispondeva a un vincente, Alcaraz rideva, giocoso, guardando il suo team. Negli anni precedenti, prima di raggiungere la maturità, forse lo avrebbe frustrato il fatto che il suo buon gioco non fosse risolutorio. Ma ora è un giocatore completo”.