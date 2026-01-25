Alcaraz: «Sinner è nato e vissuto in montagna e io a Murcia, il caldo mi avvantaggia»

In 2 ore e 45 minuti, Carlos Alcaraz ha oggi sconfitto Tommy Paul 7-6(6), 6-4, 7-5. Ha poi affermato, nel post-partita, che sarebbe riuscito anche a giocarne un altro nonostante il caldo, che è ormai l’argomento principe di questo Slam così come lo è stato di altri tornei di questa e della scorsa stagione. Aggiungeremmo giustamente. Di seguito quanto ha dichiarato lo spagnolo, riportato poi dal Paìs.

Alcaraz: «Se avessi dovuto giocare un altro set, sarei stato pronto»

Hai detto che, se la partita si fosse allungata, saresti stato comunque pronto. Come ti sei sentito fisicamente e mentalmente oggi?

«E se avessi dovuto giocare quattro set oggi, uno in più, sarei stato pronto. Ho lavorato per mantenere la concentrazione per tutta la partita, e oggi ci sono riuscito, giocando a un livello molto alto dall’inizio alla fine. Per me, questo era ancora più importante che conservare le energie, perché ne ho in abbondanza. Si trattava più che altro di competere per quasi tre ore alla massima intensità».

Hai seguito la partita di Jannik Sinner e quanto ti ha colpito quello che è successo con il caldo e l’interruzione?

«Sì, l’ho visto. Mi piace guardare le partite di Jannik, sapere come sta e cosa sta succedendo, pensare a un possibile incontro. Giocare un’intera partita in quelle condizioni è brutale».

Cosa pensi della Heat Extreme Policy e della decisione di chiudere il tetto?

«So che quella regola è uscita quest’anno, ma non so esattamente cosa dica: se il gioco può essere interrotto nelle partite pari, in quelle dispari, o se quella particolare partita avrebbe dovuto essere giocata o meno… Non posso entrare nei dettagli perché non conosco la regola nei dettagli. Quello che è chiaro è che se è una nuova regola ed è scritta in quel modo, alla fine deve essere applicata. In questo caso, Jannik ne ha beneficiato, come lui stesso ha detto, ma in un’altra situazione avrebbe potuto essere dannoso per lui».

Giocherai probabilmente in condizioni simili contro De Minaur: come ti prepari a questa eventualità?

«Bisogna abituarsi a tutto. Se il tetto è chiuso, lo accetto e cercherò di giocare al meglio al chiuso. Qualunque sia la situazione, sarò preparato, concentrato e non ci penserò troppo. Cercherò di assicurarmi che il mio gioco non ne risenta, e questa sarà la mia mentalità».

Preferisci giocare di giorno o di notte?

«Come tennisti, dobbiamo adattarci a tutte le circostanze: giocare di giorno con il caldo, con il vento, nuvoloso, di notte con il freddo… E cercare di giocare il nostro miglior tennis. Vedremo a che ora ci metteranno in programma per martedì. Se è alle sette di sera, perfetto; se è di giorno, va bene lo stesso».

In che misura il caldo e il fattore fisico possono incidere nel resto del torneo? E pensi che possano rappresentare un limite per Sinner?

«Quelle partite sono dure. Ho giocato partite in cui avevo i crampi, e poi l’ho sentito fisicamente nei giorni successivi, soprattutto il giorno dopo: più tensione, più indolenzimento muscolare. Mettere troppa intensità o troppe ore in una partita può avere il suo prezzo, soprattutto all’inizio. Ma uno come Jannik ha la sua squadra, ha pianificato tutto meticolosamente, e sono sicuro che facciano tutto per bene per arrivare al top della forma. Lui viene da una zona molto fredda e montuosa, e io sono di Murcia, dove fa molto caldo, quindi le condizioni più calde mi avvantaggiano, non lo nego. Comunque è nel circuito da molto tempo e ha trascorso molte estati qui, quindi si è adattato. È vero che a volte fa ancora un po’ fatica, e questo potrebbe essere un vantaggio da cui possiamo trarre vantaggio».