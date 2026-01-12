Dove c’era il deserto, ora c’è Qiddiya. Sta nascendo la Disneyland sportiva dell’Arabia Saudita

Un'area di 300 chilometri quadrati, sarà l'epicentro di sport, cultura e intrattenimento. Si trova un circuito di Formula1, uno stadio del Mondiale. Boschi, parchi naturali e vegetazione (El Clarin)

“Citius, Altius, Fortius” è il motto olimpico ufficiale in latino, che significa “Più veloce, più in alto, più forte”. “Citius, Altius, Fortius” è il motto di Qiddiya, un luogo situato a 70 chilometri dalla capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh. Sorge dove solo un paio di anni fa c’erano solo vento, polvere e la classica montagna. El Clarin l’ha visitata raccontando quello che sarà il fiore all’occhiello del Paese, un’importante attrazione turistica. In un’area di 300 chilometri quadrati, sarà l’epicentro di sport, cultura e intrattenimento. Quartieri, centri commerciali, lo stadio per la Coppa del Mondo 2034 , parchi di divertimento e acquatici. I tutto attraversato dall’imponente circuito di Formula 1, il più moderno e tecnologicamente avanzato del calendario, la cui conclusione è prevista per il 2028.

È come fare un salto nel futuro. Il deserto è bruscamente tagliato da centinaia di camion, gru ed escavatori all’interno di un ampio perimetro. Auto di pattuglia e posti di blocco ricordano l’ingresso di una base militare. All’interno, si respira un senso di meraviglia e fascino per la potenza economica messa a frutto in un progetto inimmaginabile. La costruzione di una città che ospiterà mezzo milione di persone, con l’obiettivo di diventare la capitale mondiale dell’intrattenimento. Circa 6.000 persone lavorano ogni giorno per rendere realtà ciò che mostra il video d’ingresso. Una città che brilla per la sua tecnologia, con boschi, parchi naturali e vegetazione dove ora si lavora su un suolo desertico.

A Qiddiya, tutto è fantastico. Six Flags sta già accogliendo i visitatori. È il parco divertimenti “più grande del mondo”, secondo il progetto, con “Falcon’s Flight ” , la montagna russa più lunga (4 chilometri), più alta (140 metri) e più veloce del pianeta (250 km/h). L’attrazione attraversa l’intero parco in modo impressionante. Per ora, è aperto al pubblico dalle 16:00 alle 22:00, con orari che verranno prolungati man mano che il progetto sarà completato. Aquarabia , il gigantesco parco acquatico, aprirà a marzo . Sembra un controsenso avere così tanta acqua nell’habitat in cui si trova questo straordinario parco. Enormi spiagge artificiali con onde per il surf, fiumi per il kayak e persino un parco sottomarino esplorabile a bordo di veicoli che si muovono sott’acqua.

I lavori di costruzione si estendono tra la pianura e le montagne. In alto, diverse gru lavorano in coordinamento con vari macchinari. In alto, stanno costruendo lo stadio di calcio che ospiterà la Coppa del Mondo del 2034. Lo stadio Prince Mohamed Bin Salman avrà una capienza di 46.000 spettatori, ma sorgerà al centro di quella montagna, con un lato che si affaccia sull’abisso. Il Dragon Ball Park sarà un luogo per giovani, a tema anime, che accoglierà anche le famiglie, Gli appassionati di videogiochi avranno a disposizione l’Esports District, che ospiterà 2.000 persone che potranno connettersi con le tecnologie più recenti, mentre il Performing Arts Center ospiterà attività legate alla cultura, come danza, musica e altri eventi.

L’affascinante circuito di Formula1, che si snoda tra parchi e edifici che diventeranno hotel e centri commerciali, sarà caratterizzato da una curva iconica: “The Blade”, sospesa nel vuoto, sostenuta da pilastri già realizzati. Si erge a 70 metri di altezza e farà parte di un tracciato con un dislivello complessivo di 106 metri tra il punto più alto e quello più basso . Il progetto è dell’architetto di Formula 1 Hermann Tilke, in collaborazione con il pilota Alexander Wurz . Prevederà spazi sotto la pista, come sale concerti, per integrare diverse attrazioni con le gare automobilistiche. L’obiettivo è quello di estendere l’esperienza su più giorni, incrementando il turismo nella zona. Secondo alcuni resoconti, solo il circuito di Formula 1, comprese le infrastrutture di supporto (hotel e altri servizi che fanno parte del piano generale di Qiddiya), costerebbe 500 milioni di dollari.