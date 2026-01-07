Dovbyk si rompe ancora, per lui stop di almeno due settimane (quindi addio scambio con Lucca?)

Artem Dovbyk non ha una struttura fisica resistente, questo si può dire. È un calciatore con una struttura muscolare delicata. Ieri, a Lecce, era appena entrato, ha segnato anche il gol della tranquillità (il 2-0), poi però Gasperini è stato costretto a richiamarlo in panchina. L’ucraino si era fatto male un’altra volta.

Oggi è arrivato l’esito degli esami: lesione muscolare di primo grado e stop di almeno due settimane.

A questo punto sembra improbabile lo scambio tra Napoli e Roma per Lucca e Dovbyk. Il centravanti ucraino probabilmente non dispiace a Conte: è un calciatore pronto, che sa segnare (non dimentichiamo che due stagioni fa, col Girona, è stato capocannoniere della Liga con 24 gol). L’anno scorso, alla prima stagione con i giallorossi, ha comunque realizzato 12 gol in campionato e altri 5 tra Europa League e Coppa Italia, per un totale di 17. Quest’anno ha giocato col contagocce e ha realizzato tre gol in Serie A. Insomma il centravanti sa farlo ma è troppo fragile. Ha subito uno stiramento che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese. Non ha mai giocato una partita intera, né in campionato né in coppa. Gasperini non lo ama, così come non ama Ferguson. Dubitiamo che amerebbe Lorenzo Lucca. Il Gasp sta litigando con il direttore sportivo Massara: il tecnico di Grugliasco vorrebbe Raspadori e Zirkzee. Ma non è così facile. Rasapdori chiede un ingaggio di 3.8 milioni di euro netti. E Zirkzee potrebbe rimanere allo United ora che hanno esonerato Amorim.