Gasperini è furioso perché la Roma non compra l’attaccante, intanto a Lecce segnano Ferguson e Dovbyk

La Roma ha vinto 2-0 contro il Lecce in trasferta, ma il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha optato per il silenzio stampa a fine partita poiché non è contento di come la dirigenza e il direttore sportivo Massara stiano gestendo il calciomercato. Gasp vuole l’attaccante, un giorno sì e l’altro quasi fa a pezzi quelli che ha: ai limiti della decenza il trattamento riservato a Ferguson che intanto ieri ha segnato ancora (e ha raddoppiato Dovbyk).

Gasperini opta per il silenzio stampa, intanto per la Roma segnano i due centravanti

Il Messaggero scrive nella cronaca del match:

I bomber che non c’erano, adesso ci sono. Segnano Ferguson e Dovbyk, in gol insieme per la prima volta.

Il quotidiano nell’edizione odierna, si sofferma anche sul caso Gasperini:

Il tecnico a fine gara diserta le interviste e la conferenza stampa: il club non ha dato spiegazioni. Solo rabbia per ciò che ancora non sta accadendo. Non sa che dire, non vuole dire, ha già litigato abbastanza con Massara lunedì e ieri. Gasperini è impaziente, discute con il ds quotidianamente alzando i decibel della voce, si sente preso in giro, non ha gradito la dichiarazione su Fullkrug: non è stato bocciato, aveva solo chiesto uno diverso, come Zirkzee. Non gradisce questa lentezza, fosse stato per lui, la Roma a Lecce si sarebbe dovuta presentare con almeno due/tre rinforzi. Soprattutto aveva bisogno di un Raspadori, promesso sposo ma in ritardo. E invece è tutto pericolosamente fermo. Gasperini oggi parlerà con la proprietà, per capire se si possono accelerare i tempi e prendere altre strade.

