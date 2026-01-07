La Gazzetta: è una questione di parametri, l'ucraino guadagna di più. E poi di salute, ieri il romanista si è fatto male un'altra volta

Lo scambio Lucca-Dovbyk è un’idea che avanza sulla Roma-Napoli

Bisogna industriarsi in tempo in cui i soldi scarseggiano oppure, nel caso del Napoli, fanno male gli indice del lavoro allargati che hanno bloccato il mercato del club. La Gazzetta scrive di un possibile scambio Lucca-Dovbyk (anche se il centravanti giallorosso ieri si è fatto di nuovo male dopo aver segnato il gol del 2-0 a Lecce).

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Il Napoli ha speso 35 milioni – in verità 9 li ha già ver­sati e altri 26 dovrà girarli il pros­simo primo luglio – per sco­prire che non tutto l’oro della sana pro­vin­cia rie­sce a bril­lare imme­dia­ta­mente di suo nelle Metro­poli: e Lorenzo Lucca, con quei 2 metri e zero uno, ha finito per rap­pre­sen­tare un punto inter­ro­ga­tivo, forse una scom­messa (per ora) per­duta per De Lau­ren­tiis. La Roma, un anno e mezzo fa, ha dovuto ada­giare den­tro bor­soni di pelle 38 milioni (bonus inclusi) per pren­dersi il capo­can­no­niere della Liga col Girona, Artem Dov­byk. Favole che non sem­pre si ripe­tono, anzi pos­sono per­sino sgon­fiarsi: è andata come si sa e come si vede, nono­stante l’ucraino ne abbia segnati 17 nella sua prima sta­gione; ora siamo a 3 in una man­ciata di minuti, l’ultimo ieri al Lecce da suben­trato, ma poco dopo è uscito per un problema fisico: sarà valutato oggi.

Poi c’è la que­stione del saldo zero, e sul para­me­tro biso­gna ragio­nare o almeno indu­striarsi: il Napoli può per­met­tersi Dov­byk (3,5 netto) se assieme a Lucca (2 netti) riu­scisse a tagliare altre voci dal monte ingaggi o anche se incas­sasse qual­cosa dalle ces­sioni.

