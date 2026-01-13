Dottor Scott e Mister Conte: McTominay che ricordava gli assenti del Napoli, sembrava Conte, parlava come lui

McTominay è il nuovo Conte, è Antonio Conte in campo. davanti alle telecamere. Ne scrive Maurizio Crosetti che su Repubblica parte proprio dall’intervista post-partita in cui Scott ha elencato gli assenti del Napoli in questi mesi e ha aggiunto: “Togliete Calhanoglu, Lautaro, Thuram e Barella all’Inter e poi vediamo”.

Scrive Crosetti:

Forse c’entra l’ingegneria genetica, forse è come in quei vecchi film dell’orrore dove montavano la testa di qualcuno sul corpo di qualcun altro. O sarà la solita intelligenza artificiale? Ma Scott McTominay, intervistato in campo da Dazn dopo la prodigiosa prestazione contro l’Inter, sembrava Conte. Era diventato “McConte”. Nel giro di poche frasi, in inglese (il suo italiano ancora non glielo permette, ma ci arriverà), con i nomi dei calciatori napoletani assenti e contati sulla punta delle dita come fanno i bambini, e poi accostati a quelli dell’Inter nell’ipotesi che anche lì mancassero certi campioni fondamentali. Ecco, in quell’arringa si è proprio visto il leader, come si dice nella lingua madre del nostro, che è nato in Inghilterra ma gioca con la Scozia di papà. Il capo carismatico in campo che deve avere ascoltato molte volte lo slang di Antonio, fino ad assumerlo e inglobarlo per poi pronunciare frasi che prima non c’erano, e che sono pura eloquenza sportiva.