McTominay: «Il Napoli anche oggi aveva tanti infortunati, toglieteli all’Inter e vedete come va a finire»
Juan Jesus: «È stata una bella prestazione di squadra. Era importante non perdere a San Siro. C’è un campionato lungo per cui combattere, lo scudetto ce l’abbiamo ancora noi»
Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, autore della doppietta che ha portato il pareggio contro l’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Danz
Intervista a McTominay
«Tutti nel Napoli hanno dato ogni singola goccia di sudore. Il Napoli non molla e non cederà di un millimetro. Il Napoli anche oggi era senza tutti i calciatori che sono infortunati, toglieteli all’Inter e vedete come va a finire. Grande reazione. Dopo l’errore è arrivata una doppietta. Gli errori fanno parte del gioco e della vita, è importante rialzare la testa»
Leggi anche: McTominay salva il Napoli e il campionato italiano da infinite polemiche: è un calciatore gigantesco (grazie Ten Hag)
«Thuram è un attaccante eccellente. Conosco tanti attaccanti, non era così complicato perché studiamo gli attaccanti. È stata una bella prestazione di squadra. Era importante non perdere a San Siro. C’è un campionato lungo per cui combattere, lo scudetto ce l’abbiamo ancora noi. Conte ha il suo carattere, lo conosciamo. È un vincente, avrà le sue ragioni per reagire così. Lui ci dà la carica e oggi ci ha caricato benissimo. Era importante non perdere, abbiamo avuto una bellissima reazione su un campo difficile. Va bene così».