McTominay: «Il Napoli anche oggi aveva tanti infortunati, toglieteli all’Inter e vedete come va a finire»

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, autore della doppietta che ha portato il pareggio contro l’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Danz

Intervista a McTominay

«Tutti nel Napoli hanno dato ogni singola goccia di sudore. Il Napoli non molla e non cederà di un millimetro. Il Napoli anche oggi era senza tutti i calciatori che sono infortunati, toglieteli all’Inter e vedete come va a finire. Grande reazione. Dopo l’errore è arrivata una doppietta. Gli errori fanno parte del gioco e della vita, è importante rialzare la testa»

