De Zerbi non mette il coccodrillo in barriera e becca il gol, Capello lo critica: «È un errore inaccettabile»

Il Liverpool ha battuto il Marsiglia 3-0, salendo così a quota 15 in classifica. Il primo gol è arrivato allo scadere del primo tempo su punizione di Szoboszlai, che ha infilato il pallone rasoterra sotto la barriera, approfittando della scelta di De Zerbi di non mettere il “coccodrillo”. La rete ha subito scatenato polemiche. Fabio Capello, intervenuto in studio a Sky Sport, non ha risparmiato critiche.

Le parole di Capello

«Non posso accettare le dichiarazioni di De Zerbi, che qui a Sky a Massimo Marianella ha detto di aver saputo dal preparatore dei portieri che il suo portiere non gradiva che in barriera ci fosse il giocatore messo a coccodrillo sulla punizione con cui ha segnato Szoboszlai. I giocatori saltano e la palla calciata dall’ungherese passa sotto, è una cosa che non esiste. Dai due opzioni all’avversario: se non metti i coccodrillo e giocatori non possono saltare, quindi devono stare fermi per evitare la palla passi sotto i piedi ed è più facile scavalcare la barriera. È stato un gravissimo errore non mettere il coccodrillo e saltare con la barriera. E non è accettabile»

Il Marsiglia ha perso 0-3 col Liverpool in Champions. E ci sta. Ci sta meno subire il primo gol su punizione perché il Marsiglia non ha piazzato il coccodrillo.