De Zerbi vede cattiveria su Fabregas: «Non capisco perché ci sia tutta questa invidia»

A Viva el Futbol: «Quando si parla di risultati di Fabregas bisogna stare zitti, perché il Como è sesto. Se si vuole analizzare il calcio solo dal punto di vista del risultato, non serve tutta questa marea di opinionisti»

Ospite a Viva el Futbol, Roberto De Zerbi ha commentato a modo suo le presunte polemiche su Fabregas, che in realtà sono state polemiche su Allegri che – pur avendo vinto 3-1 a Como col suo Milan – si è ritrovato attaccato con lo stesso Fabregas che ha ha parlato con sufficienza di risultatismo.

Le parole di De Zerbi

«A me dispiace per come trattano Fabregas. Non lo conosco, ci siamo visti due volte, abbiamo parlato cinque minuti dopo Italia-Norvegia, ma mi dispiace, perché ognuno può dire quello che vuole, ma quando si va oltre nei giudizi e si inizia a parlare di presunzione, di ‘vuole fare il fenomeno’, campo stretto, campo largo, un metro in più o un metro in meno (riferendosi al fatto che Fabregas ha fatto allargare il capo a Como per gestire meglio la pressione avversaria) sono cattiverie che mi danno fastidio. Quando si parla di risultati di Fabregas bisogna stare zitti, perché il Como è sesto. Dov’è che doveva essere il Como? Hanno fatto un mercato importante, ma dov’è che dovevano essere? Primo o secondo?

Fare l’allenatore non vuol dire solo mettere gli undici in campo, ma è gestione e un miliardo di cose. Se si vuole analizzare il calcio solo dal punto di vista del risultato non serve tutta questa marea di opinionisti: basta fare la cronaca, il tabellino con il risultato e stop. E ognuno è libero di fare il calcio che vuole.

Non capisco perché ci sia tutta questa invidia, questa cattiveria su un ragazzo che a me quando parla non sembra che manchi di rispetto a nessuno e non mi sembra che faccia il fenomeno. Per me non è giusto.»