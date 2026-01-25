De Zerbi: «Forse per farmi trattare meglio devo prendere il passaporto francese»
Il tecnico bresciano ha battuto il Lens che ha perso così il primato in classifica. La risposta piccata dopo le critiche in sala stampa per il flop in Champions, nonostante i 44 gol segnati in Ligue1 in stagione
Permaloso? Forse, ma tutti gli allenatori lo sono. Di fatto, però, tra Roberto De Zerbi ed i giornalisti francesi il feeling non è mai scattato, specialmente dopo le critiche ricevute per le ultime prestazioni del suo Marsiglia. Ieri ha battuto il Lens già primo in classifica e il tecnico bresciano, che Napoli ricorda bene come uno dei fantasisti più illuminati anche se in anni non proprio da incorniciare, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe come ricorda Le Parisien:
De Zerbi: «Forse per essere trattato meglio devo prendere il passaporto francese»
“«Dovrei prendere il passaporto francese, potresti dire qualcos’altro», ha risposto al giornalista che lo intervistava nel programma post-partita di Ligue 1. La domanda, tuttavia, riguardava la prolificità dell’attacco dell’Olimpique Marsiglia, ulteriormente rafforzato dall’arrivo dall’Arsenal di Ethan Nwaneri. Ed era abbastanza semplice: «Con 44 gol in Ligue 1, avete il miglior attacco del campionato. È la prima volta in 50 anni, ne siete orgogliosi?». E De Zerbi è partito all’attacco. Ancora amareggiato dalle critiche ricevute dopo la debacle in Champions League, l’ex allenatore del Brighton si è affrettato ad attaccare la stampa francese, sottolineandone le contraddizioni: «Dovete darvi una mossa. Un minuto dite che stiamo giocando male, e quello dopo mi dite che abbiamo il miglior attacco»”.
Le Parisien conclude con l’uscita del “passaporto”
“Solo che non si è fermato a quella frase. Ha poi proseguito con l’uscita del passaporto francese. Un’affermazione forse più grave. Che sottolinea la sua nazionalità e accusa di fatto la stampa francese di un certo favoritismo nei confronti degli allenatori francesi? A prescindere dal significato nascosto di questa affermazione, ognuno è libero di formarsi la propria opinione, ma resta il fatto che era completamente fuori luogo. Sul set di Ligue 1+, la presentatrice Marina Lorenzo ha sorriso. «C’è ancora un po’ di risentimento, ogni partita è diversa, quindi anche ogni analisi è diversa», ha aggiunto”.