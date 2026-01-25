De Zerbi: «Forse per farmi trattare meglio devo prendere il passaporto francese»

Permaloso? Forse, ma tutti gli allenatori lo sono. Di fatto, però, tra Roberto De Zerbi ed i giornalisti francesi il feeling non è mai scattato, specialmente dopo le critiche ricevute per le ultime prestazioni del suo Marsiglia. Ieri ha battuto il Lens già primo in classifica e il tecnico bresciano, che Napoli ricorda bene come uno dei fantasisti più illuminati anche se in anni non proprio da incorniciare, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe come ricorda Le Parisien:

De Zerbi: «Forse per essere trattato meglio devo prendere il passaporto francese»

“«Dovrei prendere il passaporto francese, potresti dire qualcos’altro», ha risposto al giornalista che lo intervistava nel programma post-partita di Ligue 1. La domanda, tuttavia, riguardava la prolificità dell’attacco dell’Olimpique Marsiglia, ulteriormente rafforzato dall’arrivo dall’Arsenal di Ethan Nwaneri. Ed era abbastanza semplice: «Con 44 gol in Ligue 1, avete il miglior attacco del campionato. È la prima volta in 50 anni, ne siete orgogliosi?». E De Zerbi è partito all’attacco. Ancora amareggiato dalle critiche ricevute dopo la debacle in Champions League, l’ex allenatore del Brighton si è affrettato ad attaccare la stampa francese, sottolineandone le contraddizioni: «Dovete darvi una mossa. Un minuto dite che stiamo giocando male, e quello dopo mi dite che abbiamo il miglior attacco»”.

Le Parisien conclude con l’uscita del “passaporto”

“Solo che non si è fermato a quella frase. Ha poi proseguito con l’uscita del passaporto francese. Un’affermazione forse più grave. Che sottolinea la sua nazionalità e accusa di fatto la stampa francese di un certo favoritismo nei confronti degli allenatori francesi? A prescindere dal significato nascosto di questa affermazione, ognuno è libero di formarsi la propria opinione, ma resta il fatto che era completamente fuori luogo. Sul set di Ligue 1+, la presentatrice Marina Lorenzo ha sorriso. «C’è ancora un po’ di risentimento, ogni partita è diversa, quindi anche ogni analisi è diversa», ha aggiunto”.