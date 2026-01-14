De Zerbi è in pole position per diventare il prossimo allenatore del Manchester United (Daily Mail)

De Zerbi è uno dei nomi forti per il Manchester United della prossima stagione.

Con il cambio in panchina e Michael Carrick al timone del Manchester United, il club si prepara a una gestione più prudente sul mercato e in campo, cercando di stabilizzare la squadra dopo le tensioni legate all’era Amorim. La gestione dei giocatori chiave sarà uno degli aspetti più osservati nei prossimi mesi.

Scrive il Daily Mail:

“Ora che Michael Carrick è stato nominato allenatore ad interim del Manchester United, inevitabilmente si comincerà a parlare del successore a lungo termine di Ruben Amorim a Old Trafford.

Carrick e il suo staff tecnico sono stati confermati fino alla fine della stagione, ma non è da escludere che il 44enne possa seguire le orme di Ole Gunnar Solskjaer e, ottenendo buoni risultati, conquistare il ruolo in via definitiva”.

Manchester United in rivoluzione

Ancora niente è deciso, scrive il quotidiano inglese, evidenziando l’incertezza sul futuro della panchina e sulle mosse di mercato del Manchester United. Per il Daily Mail, De Zerby è in pole position per il futuro dello United.

“Il club è interessato a un tecnico con esperienza in Premier League dopo che la scommessa su Amorim non ha funzionato, e De Zerbi aveva fatto una buona impressione durante le sue due stagioni alla guida del Brighton.

L’allenatore italiano ebbe già un colloquio con Ineos a maggio 2024 e venne considerato uno dei principali candidati a sostituire Erik ten Hag, ma nel frattempo aveva già accettato l’incarico al Marsiglia quando l’ex tecnico del United venne esonerato, nell’ottobre successivo. De Zerbi ha portato il club francese al secondo posto dietro al Paris Saint-Germain la scorsa stagione e attualmente il Marsiglia occupa il terzo posto, sempre dietro a Psg e Lens”.

Mercato in entrata e uscita

Scrive il Daily Mail:

“La prospettiva di nuovi acquisti a gennaio era uno dei motivi che avevano infiammato i contrasti tra Amorim e il direttore sportivo Jason Wilcox, ma il club manterrà la stessa linea ora che Carrick è alla guida.

A meno di acquisti importanti questo mese, il club sarà restio a cedere giocatori, il che potrebbe riguardare Joshua Zirkzee, corteggiato dalla Roma, Manuel Ugarte, obiettivo di Ajax e Galatasaray, e Kobbie Mainoo, accostato a un prestito al Napoli.

Uno dei giocatori che probabilmente non ha pianto troppo per l’addio di Amorim è Mainoo. Il centrocampista, poco felice al Manchester United, aveva infatti collezionato solo una presenza da titolare sotto la guida del tecnico portoghese dall’inizio della stagione, proprio nella disfatta di Carabao Cup contro il Grimsby.

Mainoo è stato reintegrato dall’allenatore ad interim Fletcher per la sconfitta in Fa Cup contro il Brighton, e sarà interessante capire come verrà utilizzato da Carrick”.

E conclude:

“In mezzo ai continui collegamenti con il Napoli, Mainoo non vuole restare al Manchester United se non potrà giocare. In uno scenario ideale, l’uscita di Amorim segnerebbe un nuovo inizio e gli permetterebbe di rilanciare la carriera nel club della sua città natale, giocandosi una possibilità per tornare nei piani di Tuchel per la Coppa del Mondo”.