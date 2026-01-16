De Bruyne tornerà a Napoli nei prossimi giorni per avviare il percorso di riatletizzazione
Di Marzio: "Anguissa punta a tornare in campo per il big match contro la Juventus. Subito dopo dovrebbe rientrare Billy Gilmour, mentre per Lukaku la situazione resta più complicata. La data di rientro di Big Rom è incerta"
Gianluca Di Marzio fa il punto sui recuperi in casa Napoli. Arrivano notizie anche su De Bruyne.
Napoli, il punto sugli infortuni: arrivano notizie su De Bruyne
Si legge sul sito di Di Marzio:
Continua la grande emergenza in casa Napoli, con Antonio Conte costretto da mesi a fare a meno di alcuni dei giocatori più importanti della rosa, tra cui Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Zambo Anguissa e Billy Gilmour.
Il più vicino al rientro è Anguissa, che punta a tornare in campo per il big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus domenica 25 gennaio alle 20:45, sfida che vedrà di fronte anche l’ex allenatore partenopeo Luciano Spalletti.
Subito dopo dovrebbe rientrare Billy Gilmour, presumibilmente nelle partite successive alla trasferta di Torino. Tempistiche più lunghe, invece, per Kevin De Bruyne che tornerà a Napoli nei prossimi giorni per avviare il percorso di riatletizzazione dopo le cure effettuate ad Anversa. Per Romelu Lukaku la situazione resta più complicata: l’attaccante belga continua a lavorare tra campo e fisioterapia, con monitoraggio costante delle sue condizioni. La data per un suo rientro in un match ufficiale rimane incerta, considerando i rallentamenti nel suo processo di recupero.