De Bruyne: «La riabilitazione sta andando molto bene, spero di riprendere presto a correre»

È intervenuto a un evento in Belgio. Oggi aveva un altro controllo: «Sto facendo progressi, quindi sono molto positivo». Lui è in Belgio a curarsi, i figli vanno a scuola a Napoli

Kevin De Bruyne a un evento del giornale belga Hln, la scarpa d’oro belga.

Ha parlato e le sue frasi sono riportate in Belgio.

Ha detto: «La riabilitazione sta andando molto bene, oggi avrò un altro controllo. Spero di iniziare a camminare presto. Sto facendo progressi, quindi sono molto positivo».

«Abbiamo vissuto in Inghilterra per dieci anni, dove sono nati tutti i miei figli (Mason Milian, Roma e Suri, ndr). Ci è voluto un po’ per trovare una casa e sistemare tutto. Come famiglia, avevamo iniziato ad ambientarci, e proprio in quel momento mi sono infortunato».

L’infortunio al tendine del ginocchio ha interrotto il ritmo di “KDB”. La riabilitazione la sta facendo in Belgio. I suoi figli vanno a scuola in Italia.

«È un po’ difficile con un ritmo così irregolare. I bambini ora sono tornati a scuola. Non è divertente, ma come famiglia dobbiamo proseguire per un po’ così. Sento che ritornerò, ritroverò il mio ritmo.

