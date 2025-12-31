De Bruyne, rivederlo in campo a fine febbraio sarebbe tanto. Anguissa sta per rientrare

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, fa il punto sugli infortunati del Napoli. Di Lukaku abbiamo già detto: i tempi di recupero si sono dilatati. Repubblica scrive anche di De Bruyne, Anguissa e Gilmour:

A Castel Volturno si naviga a vista e nemmeno Conte si è sbilanciato sulla sorte del suo pupillo, ko dalla vigilia di Ferragosto per un infortunio muscolare assai grave. Il giocatore aveva preferito evitare in estate l’intervento chirurgico e ha optato per una terapia conservativa, che impone pazienza. È invece finito subito sotto i ferri il suo connazionale Kevin De Bruyne, sparito dai radar dopo il ko con l’Inter e operato ad Anversa. A Castel Volturno lo aspettano a metà gennaio, per valutarne da vicino la condizione fisica. KDB potrà dare però inizialmente una mano ai suoi compagni solo nello spogliatoio, con la sua esperienza e il suo carisma. Sarebbe già tanto rivederlo in campo a fine febbraio.

Incerto il destino dei due belgi, complice anche la loro età non più giovanissima. C’è invece più ottimismo per Frank Zambo Anguissa, che già dalla prossima settimana potrebbe allenarsi con cautela con i compagni e spera di rientrare in gruppo per la trasferta a Copenaghen di Champions. Tempistica abbastanza simile per il recupero di Billy Gilmour, a sua volta operato e atteso a Castel Volturno per la rieducazione. A fine mese il Napoli spera di riavere anche lui. L’emergenza è già durata troppo.