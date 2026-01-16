Coppa d’Africa ogni 4 anni: la Federazione africana accusata di aver deciso senza consultare le Nazioni membro

La Confederazione Africana di Calcio è finita sotto accusa per aver deciso di rendere quadriennale la Coppa d’Africa senza consultare pienamente le federazioni membri. Ne parla il Guadian.

Coppa d’Africa, la Federazione africana scavalca le Nazioni partecipanti

Si legge sul Guardian:

La Confederazione Africana di Calcio è stata accusata di aver portato avanti la sua controversa decisione di disputare la Coppa d’Africa ogni quattro anni senza consultare adeguatamente le federazioni membri.

Diversi presidenti delle federazioni calcistiche africane hanno dichiarato al Guardian di non essere stati informati della decisione fino a quando non è stata sorprendentemente annunciata dal presidente della Federazione, Patrice Motsepe, il 20 dicembre, suscitando accuse secondo cui la confederazione avrebbe violato i propri statuti non richiedendo l’approvazione in assemblea generale.

«La decisione era già stata presa,» ha detto un presidente di federazione che ha preferito restare anonimo. «Hanno detto che se ne sarebbe discusso in Marocco, ma alla fine non c’è stata alcuna discussione. Ci stiamo ammazzando. Se ci fosse stata un’assemblea generale e tutti i presidenti avessero potuto votare, non sarebbe mai passata.»

Le parole di Omari (ex vicepresidente Federazione Africana)

«Prima di tutto, la Coppa d’Africa è la più grande fonte di guadagno per la Federazione,» ha detto. «In secondo luogo, avere la Coppa ogni due anni permetteva ai paesi ospitanti di costruire infrastrutture reali che aiutavano lo sviluppo del calcio. Per la nostra realtà, la Coppa biennale aiutava i giocatori locali a rimanere competitivi. Con il quadriennale sarà molto più difficile per loro – e perderemo anche la nostra principale fonte di reddito.»

L’ingerenza di Infantino

Omari ha dichiarato che il piano di rendere la Coppa d’Africa quadriennale era stato sollevato pubblicamente per la prima volta da Infantino a un seminario in Marocco nel 2020. «Gianni ha tenuto un discorso davanti a tutti i presidenti delle federazioni africane. Ha detto ufficialmente che la Coppa in futuro avrebbe dovuto svolgersi ogni quattro anni. Ma il processo era già iniziato prima di allora. Stavamo cercando di contrastarlo.»

Omari ha anche affermato che Infantino sarebbe intervenuto prima dell’attuale Coppa per ridurre il periodo obbligatorio di rilascio dei giocatori di due settimane prima dell’inizio del torneo, su richiesta della European Football Clubs, formalmente nota come European Club Association (L’associazione dei club europei, ndr). Fifa e Efc non hanno commentato.