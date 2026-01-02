Coppa d’Africa, il Gabon sospeso dal suo presidente? Nel Duemila, i giocatori della Costa d’Avorio furono internati

I giocatori del Gabon possono tirare un sospiro di sollievo. Mentre la nazionale dei Panthers è stata sospesa dal governo dopo l’eliminazione anticipata al primo turno della Coppa d’Africa 2025 , Pierre-Emerick Aubameyang e i suoi compagni di squadra possono essere contenti di non aver subito una sorte peggiore. I giocatori della Costa d’Avorio convocati per la Coppa d’Africa 2000 non possono dire lo stesso. Nella coppa d’Africa del 2000 erano nel girone assieme alla nazione ospitante Ghana, ai futuri vincitori del Camerun ed al Togo. Gli Elephants si classificarono terzi con 4 punti e furono immediatamente eliminati dal torneo, poiché non esisteva ancora lo status di miglior terza classificata. Questo fece infuriare il presidente Robert Gueï. Il raconto è di Le Parisien

Il racconto di Diabaté su quanto accadde alla Costa d’Avorio nel 2000

Decise di inviare i giocatori in un campo militare a Yamoussoukro. Privati ​​di telefoni e passaporti, i nazionali ivoriani, costretti a marciare al passo, furono tagliati fuori dal mondo e costretti a seguire un programma progettato per instillare in loro “disciplina” e “l’onore di difendere i colori” del loro Paese. “Alle 7:30 del mattino, dovevamo salutare i colori. Poi, dovevamo frequentare le lezioni di educazione civica…”, ha spiegato il centrocampista Lassina Diabaté allora ventiseienne.

“Ma ci siamo ribellati”, ha continuato Diabaté. “Ognuno faceva i fatti suoi, e io mi rifiutavo di frequentare quelle lezioni. Abbiamo chiesto alle guardie armate cosa avrebbero fatto se ci fossimo rifiutati di assecondare le loro richieste. Ci avrebbero sparato? Era una follia; non capiamo perché ci avessero internati”.

“Ora ci penseremo due volte prima di tornare in nazionale…” sospirò Diabaté. Ma questo non impedì agli Elefanti di ripetere la stessa pessima prestazione: saltarono la Coppa del Mondo del 2002 e finirono per essere eliminati lo stesso anno dalla Coppa d’Africa… al primo turno. Il destino non fu migliore per Robert Gueï, che perse le elezioni presidenziali del 2000 e fu trovato assassinato, insieme a tutta la sua famiglia, due anni dopo.