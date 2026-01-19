Copenaghen-Napoli, Conte ha un dubbio: Spinazzola o Vergara nel tridente. Difficile che giochino Lucca e Lang (Sky)

Domani sera alle ore 21 si giocherà la partita di Champions League Copenaghen-Napoli. Partita decisiva ai fini della qualificazione ai play-off. Il Napoli è 23esimo in classifica e il Copenaghen 24esimo (ai play-off vanno le squadre dal nono al 24esimo posto). Entrambe le squadre hanno 7 punti in classifica. Conte ha un solo dubbio: Spinazzola o Vergara nel tridente. Difficile che giochino Lucca e Lang. L’ultima partita il Napoli la giocherà in casa contro il Chelsea.

Ecco le parole di Massimo Ugolini inviato di Sky Sport in Danimarca:

«La buona notizia è il ritorno di Romelu Lukaku. Immaginiamo che il centravanti belga non sia ancora al top della condizione, si è allenato negli ultimi due giorni. In Supercoppa era già andato in panchina ma in quel caso il suo era stato un supporto morale. Il Napoli dovrà rinunciare a Neres anche nel match con la Juventus ed è una notizia con cui il Napoli deve fare i conti. I gol degli attaccanti mancano da cinque giornate. Bisognerà fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. Il Napoli giocherà in Champions senza Politano e senza Neres. Le ipotesi di tridente sono due: Elmas, Hojlund e Spinazzola oppure Elmas, Hojlund e Vergara. Lucca e Lang sono sull’aereo che sta trasportando il Napoli a Copenaghen ma il Napoli sta portando avanti le trattative per le due cessioni. Quindi è preferibile non fare nulla che possa compromettere il trasferimento visto che il Napoli in questo periodo non ha molta fortuna. Il Napoli giocherà col 3-4-3 e in difesa – vista l’assenza di Rrahmani infortunato – Conte schiererà Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Sette gli assenti più Mazzocchi e Marianucci che non compaiono nella lista Champions». E Lang e Lucca non dovrebbero scendere in campo.