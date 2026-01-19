Il Napoli comunica il bollettino medico: Politano, lesione distrattiva al semimbranoso. Rrahmani al gluteo

Matteo Politano e Amir Rrahmani hanno subito due infortuni nel match tra Napoli e Sassuolo. Di seguito, il bollettino medico.

Gli infortuni in casa Napoli

Secondo quanto riportato dalla società:

In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo.

Aumentano dunque gli infortuni in casa Napoli, che già deve fare a meno di De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Meret e Neres. Lukaku, invece, pare sarà in panchina per il match di Champions contro il Copenaghen.

Politano dovrebbe stare fuori un mese. Rrahmani si spera non più di dieci giorni. Di certo salteranno entrambi Champions e Juventus.