Di fronte ai problemi Conte è come mr. Wolf di Pulp Fiction: li risolve

Ne scrive il Corsport. "Ha rilanciato Juan Jesus, insegnato a McTominay un nuovo ruolo, ha reso Hojlund come Lukaku, si è aggiornato e ora la squadra produce un gioco dominante"

Antonio Conte come il signor Wolf di Pulp Fiction. È il paragone portato alla luce quest’oggi sul Corsport da Mimmo Carratelli nel suo editoriale per l’edizione odierna del cartaceo.

Conte come il signor Wolf di Pulp Fiction nel suo saper risolvere i problemi (Corsport)

Si legge così sul quotidiano:

“Le soluzioni di Conte alle difficoltà del Napoli fra infortuni e assenze (De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Gilmour, Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera), più inciampi vari, hanno rilanciato la squadra azzurra ad altissimo livello. […] Il signor Wolf di Lecce rilancia Juan Jesus, considerato al tramonto (34 anni), e impiega Elmas (di ritorno in azzurro senza squilli di tromba) da pedina tattica incisiva […] Riporta McTominay nel ruolo di mediano, con la completa adesione del giocatore sottratto alla gloria del gol, mentre è assente Anguissa. Con un lavoro paziente trasforma Hojlund portandolo alla migliore interpretazione di attaccante sulla scia di Lukaku […] Intanto la squadra ha uno stato di forma strepitoso e si impone per condizione fisica, corsa, compattezza.

I censori della preparazione esagerata, che produceva solo infortuni, rientrano nel loro guscio di sapientoni. […] Il signor Wolf di Lecce non solo migliora i giocatori, ma migliora se stesso. L’esperto e assolutista sostenitore del 3-5-2 sa aggiornarsi, studia e osserva, cambia e migliora. Ha fatto del Napoli una squadra che può cambiare volto da una partita all’altra e nella stessa partita. […] L’obiettivo di avere una squadra dominante non è più un sogno. Il futuro dovrà confermare l’evidente salto di qualità della formazione azzurra. E c’è già chi predice come sarà il Napoli col rientro di Anguissa. Nell’ormai consolidato 3-4-2-1, McTominay avanzerà in tandem con Neres alle spalle di Hojlund. […]

I contrattempi però continuano. Assenza prevista di Neres nelle prossime gare per la distorsione della caviglia sinistra. Due sole note dolenti: il rendimento di Lang, frenato probabilmente da un carattere chiuso, e il ritardo di Lucca nell’inserirsi in una squadra d’alta classifica”.