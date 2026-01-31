Conte su Di Lorenzo: “Mi dispiace tanto per il ragazzo perché per certi versi ti senti colpevole a farli giocare sempre”

“Probabilmente si parla di una rottura del ginocchio, ne paga le conseguenze il Napoli e anche la Nazionale. Mi dispiace tanto per il ragazzo perché per certi versi ti senti colpevole a farli giocare sempre. Ma se siamo questi? Se sei stanco, la muscolatura non risponde sempre bene, allora se ti va bene hai un problema muscolare, se ti va male ti rompi un tendine e un ginocchio. Questi ragazzi vanno solo ringraziati. Siamo anche col mercato bloccato. Detto questo, i ragazzi di questo tour de force vanno ringraziati perché hanno fatto qualcosa di straordinario: nessuno a livello professionistico ha avuto una emergenza come la nostra. Per di più abbiamo anche il mercato bloccato, è fantastico: abbiamo 240 milioni in cassa, altri club sono indebitati e noi abbiamo il mercato bloccato. Queste sono le regole, le accettiamo ma ogni tanto andrebbe fermarsi invece di pensare alle nuove regole del calcio, il Var, i falli di mano, le partite in Australia o Arabia Saudita. Bisogna tutelare chi è il vero artefice di questo sport, i calciatori: non lo siamo noi fuori, sono loro. E vanno tutelati meglio, sono incazzato”.