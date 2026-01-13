Conte si becca due giornate, nessuna squalifica esemplare (come volevano gli arbitri): tornerà contro la Juventus

Conte si becca due giornate, nessuna squalifica esemplare: tornerà contro la Juventus

Nessuna squalifica esemplare come avevano chiesto gli arbitri. Conte se la cava con due giornate, salta Parma (il recupero di domani) e Sassuolo. Giocherà contro la Juventus allo Stadium (sarà fischiato?)

Ecco il referto del giudice Mastrandrea.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00

CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Alla fine Antonio Conte si è beccato due giornate di squalifica più 15mila euro di multa. Dovrebbe saltare Napoli-Parma di domani e Napoli-Sassuolo, per poi presentarsi in panchina contro la Juventus.

Leggeremo il referto, intanto ci chiediamo: che cosa succederà quest’anno allo Stadium? Conte sarà fischiato? Il popolo juventino non ha dimenticato il tira e molla della scorsa estate anche se il tecnico salentino ha sempre negato qualsiasi trattativa col club bianconero.