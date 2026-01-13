Conte si becca due giornate, nessuna squalifica esemplare (come volevano gli arbitri): tornerà contro la Juventus
Anche 15mila euro di multa. Il referto parla di ingiurie, insulti, fare intimidatorio nei confronti del quarto uomo. Gli arbitri avevano chiesto una squalifica esemplare
Nessuna squalifica esemplare come avevano chiesto gli arbitri. Conte se la cava con due giornate, salta Parma (il recupero di domani) e Sassuolo. Giocherà contro la Juventus allo Stadium (sarà fischiato?)
Ecco il referto del giudice Mastrandrea.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00
CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Alla fine Antonio Conte si è beccato due giornate di squalifica più 15mila euro di multa. Dovrebbe saltare Napoli-Parma di domani e Napoli-Sassuolo, per poi presentarsi in panchina contro la Juventus.
Leggeremo il referto, intanto ci chiediamo: che cosa succederà quest’anno allo Stadium? Conte sarà fischiato? Il popolo juventino non ha dimenticato il tira e molla della scorsa estate anche se il tecnico salentino ha sempre negato qualsiasi trattativa col club bianconero.