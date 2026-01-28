Conte raccontato dal Telegraph: “è uno dei tecnici più intransigenti, ma come uomo è un’ottima compagnia”

Il giornalista Matt Law lo ha incontrato nel 2024. Su una parete della sua casa è appeso il certificato di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Un po 'come Elton John”, ha spiegato la moglie Elisabetta.

Il giornalista Matt Law aveva intervistato il tecnico del Napoli Antonio Conte nel febbraio 2024. In occasione del match di questa sera tra gli azzurri e il Chelsea, Law ha descritto la giornata passata con l’allenatore.

Sul Telegraph ha scritto:

Il tecnico del Napoli è considerato uno degli allenatori più intransigenti dell’era moderna. Una reputazione da vincente e un atteggiamento duro nei confronti di chiunque si discosti dalle sue idee. Come persona, è molto diverso; un padre di famiglia che non ha un grande entourage e uno che è ossessionato dal gioco. È anche un’ottima compagnia. Nel viaggio a Torino del febbraio 2024 mi ha permesso di avere lo sguardo approfondito sull’ “altro” Antonio Conte, che termina la maggior parte dei suoi messaggi scritti con un emoji di un abbraccio o un cuore – di solito con i colori del club che allena.

Il Chelsea arriva a Napoli non avendo vinto la Premier League dal suo successo nel 2017. Il tecnico è ancora rammaricato che non gli sia stata data l’opportunità di costruire su quel trionfo nella stagione successiva, alla fine della quale è stato esonerato. Il suo orgoglio per ciò che ha raggiunto a Stamford Bridge e il suo duraturo affetto per il club sono dimostrati da una serie di cimeli all’interno della sua casa, tra cui una replica del trofeo della Premier e la medaglia dei vincitori all’interno di un armadietto pieno di argenteria che occupa un’intera parete. A Torino abbiamo parlato di calcio per tre ore nel suo studio. Poi Conte mi ha fatto fare un giro della sua casa. Su una parete è appeso il certificato incorniciato che conferma il suo status di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Un po ‘come Elton John”, ha spiegato la moglie Elisabetta sorridendo.

Quando ci siamo salutati alla fine, mi ha assicurato che non sarebbe passato molto tempo prima che tornasse a lavoro. Quattro mesi dopo, Conte ha preso la guida del Napoli e ha prontamente aggiunto un altro scudetto al suo impressionante lavoro. Oltre al suo scontro con Tuchel, i tifosi itineranti del Chelsea ricorderanno Conte per l’elettrizzante vittoria della Premier e l’energia che emanava allo stadio.