Anche in Premier il giudice ha la mano leggera: un turno per Tuchel, 15mila euro di multa per Conte

Lievi conseguenze per i due protagonisti della rissa adolescenziale al termine di Chelsea-Tottenham

Anche in Premier il giudice sportivo ha un’idea molto approssimativa dei comportamenti da punire in maniera esemplare. La rissa adolescenziale tra Tuchel e Conte costa pochissimo ai due protagonisti. Tuchel squalificato per una giornata – che sconterà quando saranno rese note le motivazioni – e 35mila euro di multa. Conte 15mila euro di multa e nessuna squalifica.

Giusto punire di più Tuchel che è stato l’autore del gesto violento ma francamente quello spettacolo penoso avrebbe meritato altri provvedimenti. Il tecnico del Chelsea potrà essere regolarmente in panchina domenica contro il Leeds.