Il Napoli inizia come aveva finito, un 2-0 esterno e seconda vittoria consecutiva in trasferta. Noslin, l’eroe di Coppa Italia un anno fa, non vede palla e prende anche il rosso

Conte ha telecomandato i suoi sotto la pioggia senza fermarsi un secondo

Il Napoli inizia come aveva finito, un 2-0 esterno e seconda vittoria consecutiva in trasferta. Azzurri dominanti tatticamente e tecnicamente contro una Lazio mediocre e nervosa che trova l’unico tiro in al 93° quasi per caso. Conte ripropone un modulo in continua evoluzione dove a fare la differenza è stata la catena di destra con un super Politano.

Nel primo tempo il Napoli fa capire che vuole il dominio del campo. Sulla fascia destra l’asse Di Lorenzo-Politano-Neres propone scorribande da cui nasce il cross del 21 per Spinazzola che al volo non sbaglia: vantaggio dopo 13 minuti. La gara non cambia volto con gli azzurri che comandano il gioco e la Lazio che fa fatica a imbastire azioni pericolose. E così arriva il raddoppio dopo 15 minuti con Rahamani che riceve un cross da punizione sempre con assist di Politano. I biancocelesti accusano il colpo e poco dopo Elmas centra in pieno la traversa di testa. I laziali iniziano a innervosirsi e Zaccagni viene ammonito per un brutto fallo su McTominay.

Nel secondo tempo non cambia lo schema della partita con la Lazio che non riesce a mettere in campo il forcing offensivo per provare ad accorciare. Il Napoli invece in un paio di situazione nel primo quarto d’ora non trova l’ultimo passaggio o spunto per centrare la porta. La gara continua senza cambiare volto fino all’uscita di Neres per un dolore alla caviglia e mette in apprensione la panchina. Politano avanza come seconda punta e con Mazzocchi a destra crea alcune situazioni pericolose fino al colpo di testa di Elmas solo davanti a Provedel tira fuori. A dieci minuti dalla fine patatrac di Noslin che prende la seconda ammonizione per fallo da dietro su Buongiorno, dopo il primo giallo preso per una zuffa con Vanja. Poco dopo anche Marusic decide di azzuffarsi con Mazzocchi: entrambi espulsi. Nel recupero l’unico tiro in porta dei laziali con Guendouzi che di testa trova la traversa. Nel finale entra anche Ambrosino con Lang.

L’unica nota stonata è l’uscita di Neres per cui bisogna valutare le condizioni fisiche dopo il dolore alla caviglia. Lobotka e McTominay dominano il centrocampo mentre Noslin, l’eroe di Coppa Italia un anno fa, non vede palla e prende anche il rosso. Il coach british-pugliese inizia bene il ciclo tremendo di gennaio: dal campo ha telecomandato i suoi sotto la pioggia senza fermarsi un secondo. E ora l’ultima di andata mercoledì in casa contro il Verona.