Chiesa potrebbe tornare alla Juve in prestito come vice Yildiz, Spalletti lo definì “il Sinner del calcio”

Gazzetta: per ora è solo un’idea e tutto dipenderà dalla volontà del Liverpool. Chiesa starebbe valutando un ritorno in Italia, anche se in Premier sta bene.

Federico Chiesa potrebbe far ritorno in Italia in questo mercato invernale. In particolare, la Juventus pare sia interessata al ritorno dell’ex bianconero come vice di Kenan Yildiz.

Chiesa torna alla Juventus? Le opzioni possibili

Come riportato da Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport:

La Juventus cerca un vice Yildiz e la grande suggestione è il ritorno in bianconero di Federico Chiesa. L’esterno azzurro, ora al Liverpool, ha vissuto quattro stagioni a Torino e nell’estate 2025 è stato ceduto al Liverpool perché non rientrava nei piani di Thiago Motta. Si tratterebbe di un’operazione in prestito. Spalletti conosce molto bene Chiesa, avendolo allenato ai tempi in cui era ct della Nazionale, quando lo aveva definito il Sinner del calcio. Per ora è solo un’idea e molto dipenderà dalla volontà del Liverpool, che dovrà decidere se privarsene o meno, in Premier sta bene ma è intrigato dalla possibilità di tornare in Italia.

Tuttomercatoweb lo scorso 7 dicembre:

“Federico Chiesa può tornare in Italia? Le buone prestazioni dell’ultimo periodo hanno messo l’accento su come l’esterno italiano stia decisamente meglio rispetto a un anno fa, trovando comunque poco spazio nel Liverpool di Slot.

Nei giorni scorsi ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro – che possa rientrare sul destro – per il proprio attacco. Se ci fosse un’apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell’attuale”.