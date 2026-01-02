Chiesa esitante sul Napoli: non vuole lasciare la Premier League con l’impressione di una sconfitta (Schira)

Conte e Manna sono suoi estimatori. Anche la Juventus lo segue, ma sarebbe un peccato farlo rimanere in panchina dietro a Yildiz. Nel 3-4-3 di Conte, invece, starebbe perfettamente.

Il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e punta con interesse su Federico Chiesa, considerato da Conte il miglior giocatore italiano nel ruolo, anche se il giocatore è indeciso tra restare in Inghilterra o tornare in Italia.

Chiesa sarebbe utile al Napoli

Ecco quanto riportato da Nico Schira sul suo canale YouTube:

“Il Napoli è al centro di diverse valutazioni sul mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni offensivi. La sensazione è che, più di un centrocampista, al club azzurro serva almeno un altro esterno d’attacco, considerando l’assetto tattico con il 3-4-3, che richiede due interpreti offensivi sulle corsie.

La situazione di Noa Lang va monitorata con attenzione. L’olandese non ha pienamente convinto Antonio Conte: rendimento altalenante e continuità mai trovata. Di fronte a un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro (più realisticamente verso i 25), il Napoli potrebbe aprire alla cessione. D’altronde, pagato 28 milioni, il club “cadrebbe comunque in piedi”.

Al momento, gli esterni a disposizione sono Neres e Lang, qualora quest’ultimo restasse. Ma per un 3-4-3 servono alternative affidabili: così com’è, la rosa risulta corta. Da qui la necessità di intervenire sul mercato per completare il reparto offensivo.

Attenzione allora a Federico Chiesa, profilo che a Napoli piace moltissimo. Giovanni Manna lo stima da tempo e anche Conte è convinto che, se integro fisicamente, Chiesa sia ancora il miglior giocatore italiano nel suo ruolo. Il Napoli lo prenderebbe subito, senza esitazioni.

Il problema, però, è la volontà del giocatore. Chiesa non è convinto di lasciare l’Inghilterra, non vuole vivere un addio come una sconfitta personale. Si parla anche di un possibile ritorno alla Juventus, ma l’operazione appare poco convincente: sarebbe una sorta di minestra riscaldata e, soprattutto, Chiesa difficilmente tornerebbe in Serie A per fare la riserva, considerando che Yıldız è oggi il top player bianconero.

In ottica tecnica, il Napoli sembra avere più bisogno di Chiesa rispetto alla Juventus. Con un tridente composto da Politano, Neres e Chiesa, e con l’incognita Lang ancora da sciogliere, Conte avrebbe un reparto offensivo profondo e competitivo”.