Chiesa esitante sul Napoli: non vuole lasciare la Premier League con l’impressione di una sconfitta (Schira)

Conte e Manna sono suoi estimatori. Anche la Juventus lo segue, ma sarebbe un peccato farlo rimanere in panchina dietro a Yildiz. Nel 3-4-3 di Conte, invece, starebbe perfettamente.

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa celebrates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e punta con interesse su Federico Chiesa, considerato da Conte il miglior giocatore italiano nel ruolo, anche se il giocatore è indeciso tra restare in Inghilterra o tornare in Italia.

Chiesa sarebbe utile al Napoli

Ecco quanto riportato da Nico Schira sul suo canale YouTube:

“Il Napoli è al centro di diverse valutazioni sul mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni offensivi. La sensazione è che, più di un centrocampista, al club azzurro serva almeno un altro esterno d’attacco, considerando l’assetto tattico con il 3-4-3, che richiede due interpreti offensivi sulle corsie.

La situazione di Noa Lang va monitorata con attenzione. L’olandese non ha pienamente convinto Antonio Conte: rendimento altalenante e continuità mai trovata. Di fronte a un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro (più realisticamente verso i 25), il Napoli potrebbe aprire alla cessione. D’altronde, pagato 28 milioni, il club “cadrebbe comunque in piedi”.

Al momento, gli esterni a disposizione sono Neres e Lang, qualora quest’ultimo restasse. Ma per un 3-4-3 servono alternative affidabili: così com’è, la rosa risulta corta. Da qui la necessità di intervenire sul mercato per completare il reparto offensivo.

Attenzione allora a Federico Chiesa, profilo che a Napoli piace moltissimo. Giovanni Manna lo stima da tempo e anche Conte è convinto che, se integro fisicamente, Chiesa sia ancora il miglior giocatore italiano nel suo ruolo. Il Napoli lo prenderebbe subito, senza esitazioni.

Il problema, però, è la volontà del giocatore. Chiesa non è convinto di lasciare l’Inghilterra, non vuole vivere un addio come una sconfitta personale. Si parla anche di un possibile ritorno alla Juventus, ma l’operazione appare poco convincente: sarebbe una sorta di minestra riscaldata e, soprattutto, Chiesa difficilmente tornerebbe in Serie A per fare la riserva, considerando che Yıldız è oggi il top player bianconero.

In ottica tecnica, il Napoli sembra avere più bisogno di Chiesa rispetto alla Juventus. Con un tridente composto da Politano, Neres e Chiesa, e con l’incognita Lang ancora da sciogliere, Conte avrebbe un reparto offensivo profondo e competitivo”.

 

