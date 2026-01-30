Champions: Spalletti ritrova Osimhen, l’Inter evita Mourinho
I sorteggi per i Playoff Champions: L'Atalanta becca il Borussia Dortmund e l'Inter il Bodo Glimt. Spiccano Real Madrid-Benfica e derby francese tra Monaco e Psg
A Nyon sono andati in scena i sorteggi per scoprire le squadre che si affronteranno ai Playoff di Champions. Ecco gli accoppiamenti.
Champions, ecco gli accoppiamenti per i playoff
Benfica – Real Madrid
Bodø Glimt – Inter
Monaco – Psg
Qarabag – Newcastle
Galatasaray – Juventus
Bruges – Atletico Madrid
Olympiacos – Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund – Atalanta
Le regole dei playoff
I club classificati dal 9° al 16° posto accedono ai playoff come teste di serie, mentre quelli dal 17° al 24° posto partecipano come non teste di serie.
Ogni club testa di serie sarà abbinato, tramite sorteggio, a un club non testa di serie secondo questo schema: 9° o 10° contro 23° o 24°, 11° o 12° contro 21° o 22°, 13° o 14° contro 19° o 20°, 15° o 16° contro 17° o 18°.
Le squadre che vincono i playoff affronteranno poi le 8 squadre già qualificate direttamente agli ottavi.