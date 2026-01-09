Cassano: «Buongiorno deve darsi una svegliata, l’hanno pagato 40 milioni e contro il Verona ha fatto schifo»

A Viva el Futbol, Cassano ha parlato di Napoli-Verona, soffermandosi sugli errori del Var e non solo. Ha parlato anche di Buongiorno e di Inter-Napoli di domenica prossima.

Le parole di Cassano

«Quello del primo tempo è stato il Napoli più brutto dell’era Conte. Nel primo tempo erano superficiali, macchinosi, lenti, e hanno preso anche tre o quattro imbucate. Nel secondo tempo avevano più energie e più idee e hanno fatto la partita. Il Napoli l’ha presa sottogamba.»

Il peggiore in campo è stato Buongiorno. Conte fa bene a dire che Juan Jesus gioca perché sta meglio. Buongiorno, da quando è arrivato, tra infortuni e disastri, deve darsi una svegliata, perché l’hanno pagato 40 milioni e ieri ha fatto schifo.

Neres cambia le carte in tavola, ma se nel secondo tempo il Var non fa la follia di annullare il gol a Hojlund, il Napoli la rimette in piedi e la vince. Alla fine del primo tempo, Conte dice: giochiamo dalla metà campo in su e attacchiamo. Alla fine, il Napoli meritava di vincere.

Sugli arbitri

Gli uomini di Rocchi hanno fatto schifo e Rocchi si deve dimettere. È inutile che dica “dobbiamo migliorare”, deve andarsene. Il Var andrebbe tolto: è una follia. Non riesco nemmeno ad emozionarmi, non so se ho fatto gol o no, non si esulta più. È allucinante, ha tolto emozioni al calcio e sta facendo disastri.

Dalle altre parti decide l’arbitro, mentre in Italia non si capisce chi decide o chi si prende le responsabilità. Le regole non sono chiare: il gol di Hojlund non va annullato. L’arbitro aveva dato il gol, poi il Var l’ha tolto e lo fanno passare nel torto. Gli arbitri di oggi non hanno la personalità di Braschi e Collina».

Su Inter-Napoli

«Inter-Napoli? Per l’Inter non è un buon segno che il Napoli abbia pareggiato con il Verona. Io sono convinto che l’Inter abbia la rosa più forte degli ultimi cinque anni ma se recupera Neres, sarà complicata per l’Inter: da quel lato, su Bastoni, gli può fare male. Hojlund fa il lavoro che faceva Lukaku, McTominay arriva da dietro. Sarà una partita bellissima e nessuna delle due aspetterà.

L’Inter è più forte, ma il Napoli ha l’allenatore più forte. E il Napoli farà una grandissima partita, perché Conte sta facendo capire che se l’Inter scappa poi è difficile riprenderla, perché andrebbero a +7.

Sta preparando questa partita come una finale dei Mondiali. Percentuali: 51% Napoli e 49% Inter».