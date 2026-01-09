De Laurentiis di pessimo umore, il Napoli si sente defraudato di due punti

Repubblica: Il rigore fischiato contro Buongiorno non c’era ed era valido il gol annullato a Hojlund. L'arbitro Marchetti aveva preso le decisioni giuste, a indurlo all'errore è stato il Var Marini

Aurelio De Laurentiis l’altra sera, al termine di Napoli-Verona, ha lasciato lo stadio di pessimo umore, lo racconta l’edizione napoletana del quotidiano la Repubblica. Che con Marco Azzi scrive:

Il rigore fischiato contro Buongiorno non c’era ed era valido il gol annullato a Hojlund: inequivocabilmente. La verità è emersa in maniera nitida dalla visione delle immagini tv, le stesse che aveva a sua disposizione Valerio Marini, Var di Napoli-Verona.

Dallo stadio di Fuorigrotta è andato via in silenzio – nemmeno il solito tweet – Aurelio De Laurentiis: di pessimo umore per l’accaduto. In tv si è vista invece la reazione scomposta del direttore sportivo Giovanni Manna, seduto in tribuna d’onore, che non è riuscito a trattenere la sua rabbia e ha inveito verso il direttore di gara. Il conto alla rovescia per la sfida al vertice di domenica sera a San Siro con l’Inter non poteva iniziare in modo peggiore. Il Napoli si sente defraudato di due punti

C’è il paradosso che in campo l’arbitro Marchetti aveva preso le decisioni giuste e a indurlo ai due errori decisivi è stato davanti al monitor il suo collega Marini. È questo che a Castel Volturno ha lasciato tutti esterrefatti.

