Carragher: “Sterling è integro e ingiustamente denigrato, chi lo prende fa un affare”

A volerla leggere in ottica ego-riferita, Carragher ha scritto sul Telegraph una lettera di referenze per Raheem Sterling, che è stato più volte accostato al Napoli. Non che l’inglese ne avesse granché bisogno, eh. Ma per l’opinionista leggenda del Liverpool, all’attaccante inglese non riconosciamo quel che merita. “E’ al tempo stesso benedetto e maledetto dai ricordi della sua esplosione sulla scena come superstar adolescente, prima di raggiungere l’apice a metà dei venticinque anni. Ha fissato l’asticella così in alto che questo momento della sua carriera sembra inevitabilmente una delusione“.

Carragher elogia Sterling: le sue parole

Si legge sul Telegraph:

Però “è uno dei migliori giocatori inglesi della sua generazione. Quando si parla della sua carriera, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sull’emozione del suo impatto iniziale da prodigio, prima di maturare e realizzare il suo talento sotto la guida di Pep Guardiola al Manchester City. Ha vinto 10 trofei importanti, 82 presenze con la nazionale inglese, segnato 194 gol ed è stato nominato Giocatore dell’Anno dalla Football Writers’ Association nel 2019″.

Ora che è sul mercato “resta da vedere quanto sia lunga la fila per i suoi servizi. I giudizi più negativi si basano in parte sul suo valore, considerando lo stipendio percepito durante la sfortunata esperienza a Stamford Bridge, ma nessun giocatore dovrebbe essere denigrato perché un club ne ha determinato il valore e poi ha cambiato idea due anni dopo. Qualunque cifra il Chelsea abbia pagato Sterling riflette il suo status al momento dell’ingaggio”.

“Se la carriera di Sterling si fosse conclusa con l’addio al Manchester City quattro anni fa, avrebbe già ottenuto più risultati a 27 anni di quanti la maggior parte delle persone riesca a ottenere in tutta la vita”.

“Ci sono molte qualità che ho ammirato in Sterling da quando l’ho visto per la prima volta, a 17 anni, spingere via la palla a Glen Johnson durante una delle prime sessioni di allenamento a Melwood. La sua abilità, la sua velocità, la sua forza e la sua tenacia erano evidenti, ma le risorse più sottovalutate nel calcio moderno sono la resistenza e la durata. Ci sono due tipi di calciatori professionisti: quelli che devono essere al 100% in forma per giocare e quelli che devono essere al 100% infortunati per dichiararsi indisponibili. A suo immenso merito, Sterling appartiene alla seconda categoria. Anche se non ha giocato in questa stagione, il suo record di presenze è straordinario per un 31enne, soprattutto per un giocatore che è stato un elemento fondamentale di un attacco dinamico e ad alta intensità come quello di Guardiola. La longevità si misura generalmente in termini di età. I ​​chilometri percorsi sono un barometro più accurato della resistenza di un giocatore. Sterling ha iniziato questa stagione con ben 48.791 minuti giocati. Ciò equivale a circa 39 partite all’anno dal suo debutto in Premier League nel 2012”.

“Questo dimostra quanto calcio Sterling abbia concentrato nei primi anni della sua carriera”.

“Alcune critiche ingiustificate lo hanno perseguitato e potrebbero spiegare perché pochi tifosi del Chelsea si siano preoccupati per il suo recente esilio e perché la maggior parte sia contenta della sua partenza. Sottovalutare Sterling non è una novità”.

“Ovunque vada e qualsiasi cosa faccia da qui in poi, Sterling è alla ricerca di un nuovo club, forte di uno dei curriculum più decorati di qualsiasi free agent nella storia del calcio. Speriamo che si presenti un finale degno di questo nome”.