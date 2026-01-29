Sterling ha ancora 31 anni ed è disposto a lasciare l’Inghilterra, ma il Napoli non sembra volerlo più (Guardian)

“Abbiamo parlato con lui durante l’estate, ma ha aspettative economiche importanti”, ha dichiarato Manna. Il trasferimento al Chelsea è stato un fallimento, non ha mai esordito in questa stagione.

Raheem Sterling ha lasciato il Chelsea e ora è ufficialmente un calciatore svincolato. La sua avventura con i Blues è stata un fallimento, ma c’è ancora chi potrebbe credere in lui. Il Napoli lo ha seguito la scorsa estate, ma ora pare avere altri piani.

La carriera al Chelsea di Sterling è stata un fallimento

Il Guardian scrive:

Mentre il credito in banca di Raheem Sterling è cresciuto nel suo infelice periodo al Chelsea, il costo professionale è stato enorme. La carriera dell’attaccante è precipitata da quando ha lasciato il Manchester City tre anni e mezzo fa. Sterling era stato accolto come un acquisto di prim’ordine quando arrivò al Chelsea nell’estate del 2022, ma mercoledì, al momento in cui è stato finalmente raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il suo contratto, non c’era più posto per lui all’interno del progetto. Il declino è stato triste da vedere. C’era entusiasmo quando divenne il primo giocatore a firmare per il Chelsea dopo l’arrivo di Todd Boehly. Aveva vinto quattro Premier League con il City. Fu acquistato per circa 60 milioni di euro. Eppure, si è trasformata presto in un’esperienza amara. All’inizio della stagione 2022-23 arrivò l’esonero di Tuchel; la società statunitense Clearlake assunse maggiore controllo del club. L’attenzione si spostò sull’acquisto di giovani talenti. Questo significò che Sterling non rientrava più nei piani.

Si pensava che fosse riluttante a lasciare Londra per motivi familiari e il suo stipendio rendeva difficile trovare acquirenti. Durante il prestito all’Arsenal nella scorsa stagione, sembrava aver perso la sua velocità; senza quello scatto negli ultimi metri, non era più lo stesso giocatore. Al suo ritorno al Chelsea la scorsa estate, si è trovato in una sorta di limbo. Non c’è mai stata la possibilità che Maresca lo reintegrasse e ha continuato ad allenarsi da solo. In molti sperano che ora possa trovare una sistemazione adatta visto che è svincolato. Ha 31 anni e non ha mai giocato in questa stagione.

C’è stato anche un’interesse da parte del Napoli per lui. Continua il Guardian:

L’interesse di Fulham e West Ham non è andato avanti. “Raheem è molto forte, ma non gioca da molto tempo”, ha dichiarato Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. “Abbiamo parlato con lui durante l’estate, ma al momento non lo vedo come un’operazione da fare. Ha aspettative economiche importanti”. Si dice che l’addio di Sterling rappresenti un notevole risparmio finanziario per il Chelsea. Il suo contratto, che aveva ancora 18 mesi di durata, non è stato pagato per intero. E’ ancora troppo giovane per ritirarsi, e ci saranno allenatori pronti a scommettere su una sua rinascita. Sterling non ha escluso l’ipotesi di lasciare Londra; ora deve recuperare il tempo perduto, sperando non sia troppo tardi.