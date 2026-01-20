Di Lorenzo: «Nel secondo tempo siamo entrati in campo come se il risultato fosse 5-0»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio in Champions contro il Copenaghen

Napoli-Copenaghen 1-1, le parole di Di Lorenzo

Stanchi e in pochi, però eravate in vantaggio e in superiorità numerica

«Sicuramente abbiamo fatto la cosa più difficile, trovare il vantaggio. Nel secondo tempo siamo entrati in campo come se il risultato fosse 5-0 e in Champions League non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l’approccio del secondo tempo»

Perché questo approccio?

«L’abbiamo pagato. Non riuscire a vincere questa partita è un peccato. Dispiace perché sono punti che buttiamo»

Come preparerete il doppio impegno con Juve e Chelsea?

«Le prepareremo uno alla volta. Pensiamo prima a domenica dove affronteremo una squadra forte. È un match importante per noi e per il campionato. Poi penseremo alla Champions. Sono due partite che possono spostare la stagione e dovremmo affrontarle al meglio fisicamente e mentalmente. Siamo in un momento in cui non siamo al meglio, ma questo non può essere un alibi»